အီရန် နှင့် ဆော်ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆွေးနွေး ၊ ဒေသတွင်းအခြေအနေ ဆွေးနွေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ နှင့် ဆော်ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဖိုင်ဇလ် ဘင်န် ဖရ်ဟာန် တို့သည် တယ်လီဖုန်း ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ သည် ဖိုင်ဇလ် ဘင်န် ဖရ်ဟာန် နှင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆွေးနွေးစဉ် လက်ရှိသံတမန်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်သော ကိစ္စရပ်များနှင့် ဒေသတွင်း နောက်ဆုံး ဖြစ် ပေါ်တိုးတက်မှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အီရန် နှင့် ဆော်ဒီ ချစ်ကြည်ရေးကောင်းပြီး စည်းလုံးနေမည်ဆိုလျင် အစ္စလာမ်ရန်သူများသည် အစ္စလာမ်ကို ဒုက္ခပေးနိုင်ကြမည်၊ အနိုင်ကျင့်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ချေ။
