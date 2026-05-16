ပါကစ္စတန်တွင် အသေခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၃၀ သေဆုံးပြီး ၃၀ ဒဏ်ရာရရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဆင်ဟွာသတင်းဌာန၏ အဆိုအရ သောကြာနေ့တွင် ပါကစ္စတန် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် အသေခံ တိုက်ခိုက်မှု တစ်ခုတွင် အနည်းဆုံး လူ ၉ ဦး သေဆုံးပြီး ၂၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ပေါက်ကွဲမှုသည် ဘာကျူ ဒေသရှိ ထောက်လှမ်းရေးဌာနချုပ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အသေခံဗုံးခွဲသမားတစ်ဦးက စကော့တပ်ဖွဲ့စခန်းတစ်ခုကို ကားဗုံးဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ကနဦးသတင်းအချက်အလက်များအရ ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများ တင်ဆောင်ထားသော ယာဉ်သည် စခန်း၏ အဓိကဝင်ပေါက်သို့ ချဉ်းကပ်လာပြီး ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။
ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
