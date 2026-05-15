အယ်လ်ဂျီးရီးယား အာရပ်တွေးခေါ်ရှင် မှ IRGC ယူနီဖောင်း ကို လက်ဆောင် အဖြစ်လိုချင်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အယ်လ်ဂျီးရီးယား တွေးခေါ်ရှင် ယဟ်ယာ အဘူဇကရီယာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား က မိမိ ၏ ပါရှန်းပို့စ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ်သို့ ...
ကျွန်ုပ်သည် အယ်လ်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံသား ယဟ်ယာ အဘူဇကရီယာ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် အယ်လ်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး အာဇာနည်များ၏ သား ယဟ်ယာ အဘူဇကရီယာ ဖြစ်ပါသည်။ IRGC ယူနီဖောင်းတစ်ထည်ကို လက်ဆောင်အဖြစ် ရယူရန် ဆန္ဒရှိပါသည်။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်၏ သားသမီးများနှင့် မြေးများထံ အမွေအဖြစ် လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရန်နှင့် ဤသည်မှာ သူရဲကောင်းများနှင့် မြင့်မြတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အဝတ်အစားဖြစ်ကြောင်း ပြောပြနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ပါလက်စတိုင်း သတ်ဖြတ်ခံရပြီး ဂါဇာ ဖျက်ဆီးခံရချိန်တွင် ဤအဝတ်အထည်ပိုင်ရှင်များသည် ခုခံတွန်းလှန်ပြီး ဂျေဟာဒ် ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါသည်။ အစ္စလာမ်အလံကို လွှင့်ထူခဲ့ကြသည်။ ပါလက်စတိုင်းအတွက် အောင်ပွဲခံ ခဲ့ကြပါ သည်။ သူတို့၏ ဗိုလ်ကြီးများ နှင့် ၎င်းတို့၏နိုင်ငံ၏ အောင်မြင်မှုများကို ပါလက်စတိုင်းနှင့် ဖိနှိပ်ခံများအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ကြပါသည်။
