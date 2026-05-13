တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်စဉ် ယူအေအီးသမ္မတ နှင့် ထရမ့်၏ စကားပြောဆိုမှု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏အစီရင်ခံစာအရ Emirati မီဒီယာက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်တွင် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် ယူအေအီးသမ္မတ မိုဟမ္မဒ်ဘင်န် ဇါဟစ်ဒ် အာလေ့ နဟ်ယာန်နှင့် ဖုန်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
Emirati State သတင်းဌာန (WAM) က ထရမ့်သည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပျံသန်းနေစဉ် မိုဟမ္မဒ်ဘင်န် ဇါဟစ်ဒ် အာလေ့ နဟ်ယာန် နှင့် အာရှ အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ နှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ဆက်ဆံရေး တို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ယခင်က Wall Street Journal သည် အင်္ဂါနေ့နံနက်တွင် အမေရိကန်က အီရန်နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကြေညာပြီး နာရီပိုင်းအကြာတွင် Emirati တိုက်လေယာဉ်များသည် Lavan ကျွန်းရှိ ရေနံစက်ရုံများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ ကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
