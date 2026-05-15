ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အမေရိကန် ၏ ဖိအားပေးမှုသည် ရယ်ဖွယ်ကောင်းကြောင်း အီရန်ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ ကုလသမဂ္ဂရှိ အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ အီရန်၏ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့က ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား နှင့် ပတ်သက်သော အီရန်ဆန့်ကျင်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် ထောက်ခံမှုတိုးမြှင့်ရန် အမေရိကန်၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို ရယ်ဖွယ်ကောင်းပြီး လှည့်ဖြားမှုအပေါ် အခြေခံထား သည်ဟု သတ်မှတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က မိမိ၏ ကြေညာချက်တွင် အမေရိကန်သည် နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်များအောက်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထောက်ခံသည့် နိုင်ငံအရေအတွက်ကို ထိုသို့တင်ပြနေခြင်းမှာ အီရန်သည် ကမ္ဘာ့အဆင့်တွင် သီးခြားဖြစ်နေသကဲ့သို့ ပုံဖော်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကြေညာချက်တွင် နိုင်ငံရေးဖိအားမှ ရရှိလာသော ထောက်ခံမှုသည် အီရန်အပေါ် ရေကြောင်းပိတ်ဆို့မှုများ၊ ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ တရားမဝင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သင်္ဘောဝန်ထမ်းများကို ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးထားခြင်းတို့ အပါအဝင် အမေရိကန်၏ လုပ်ရပ်များကို ဥပဒေကြောင်းအရ တရားဝင်မှု မပေးနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂရှိ အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က ထပ်မံပြောကြားရာတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများစွာသည် နိုင်ငံရေးဖိအား၊ အကြပ်ကိုင်မှုနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများကြောင့် ဤဆုံးဖြတ်ချက် မူကြမ်းနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ကြောင်း ဖြစ်ပါ တယ်။
အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ အဆိုအရ အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်၏ “ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထောက်ခံမှု” နှင့် ပတ်သက်သော ပြောဆိုချက်များသည် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အကြောင်းပြချက် ဖန်တီးရန်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိခိုက်စေရန် ကြိုးပမ်းမှုသာ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
