ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် အီရန်အသင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မဂျီးဒ်မူစဝီပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် လေတပ်၏ တပ်မှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မဂျီးဒ်မူစဝီ သည် အီရန်အမျိုးသားဘောလုံးအသင်း ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် ထွက်ခွာသွားသည့် အခမ်းအနားတွင် လူမှုမီဒီယာတွင် မက်ဆေ့ချ်တစ်ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
သူ၏ မက်ဆေ့ချ်တွင် အီရန်ပြည်သူများ၏ ဆုတောင်းချက်များနှင့် စစ်မှန်သော ထောက်ခံမှုများသည် အီရန် အမျိုး သားဘောလုံးအသင်း၏ ရဲရင့်သော ကစားသမားများနှင့်အတူ ရှိနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မဂျီးဒ်မူစဝီ က ဖလားကို ရယူလိုပါက အသင်းလိုက်ကစားရန် အကြံပေးခဲ့သော ရှဟီးဒ် ဗိုလ်ချုပ် ကြီး စလာမ်မီ အား ဂုဏ်ပြုကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မဂျီးဒ်မူစဝီ သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် အီရန်အသင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခြင်း ဖြင့် မိမိ၏ မက်ဆေ့ချ်ကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment