လာဟိုးသည် « ရှဟီးဒ် အွန်မ်မသ် » အမည်ဖြင့် အကြီးစားစုဝေးပွဲကို မျှော်လင့်စောင့်မျှော်နေ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawzahnews၏အစီရင်ခံစာအရ ပါကစ္စတန်ရှိ « အွန်မသ်သေ မွတ်စ်သဖွာ နိုးကြားရေး လှုပ်ရှား မှု အဖွဲ့ » ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဟွတ်ဂျ်ဂျသိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် ဆယက်ဒ် ဂျဝါဒ် နကဝီ သည် ပါကစ္စတန် « မွတ်စလင်မ်များ စည်းလုံးရေး ကောင်စီ » အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အထက်လွတ်တော် အမတ် ဟွတ်ဂျ်ဂျသိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ် လေမီးန် ရာဂျာ နာဆေရ် အဘာစ် ဂျအ်ဖရီ နှင့် အစ္စလာမာဘတ်ရှိ « ဂျာမေအသိုလ်ဝေလာယဟ် » တွင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ဤတွေ့ဆုံမှုအတွင်း နှစ်ဖက်ပါတီများက ဒေသတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသော ပြောင်းလဲမှုများ၊ အစ္စလာမ့်အွန်မ်မသ် ရင်ဆိုင်နေရသော စိန်ခေါ်မှုများနှင့် မွတ်စလင်မ် များအကြား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ခိုင်မာစေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဤအစည်းအဝေးအတွင်း နှစ်ဖက်စလုံးက အစ္စလာမ့်အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း အသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် လူမှုရေး အင်အားစုစည်းမှု ခိုင်မာစေရန်အတွက် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းတို့၏ အမြင်အရ ယနေ့အချိန်၏ အရေးကြီးသောအခြေအနေများသည် ဘာသာရေးပညာရှင်များနှင့် လှုပ်ရှား သူများအား ပိုမိုပူးပေါင်းစဉ်းစားပြီး အစ္စလာမ့်အွန်မ်မသ် ၏ နိုးကြားမှုနှင့် စည်းလုံးညီညွတ် ကို တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြနေပါတယ်။
ဆွေးနွေးမှု၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၃ ရက် တွင် လာဟိုးမြို့ ရှိ မီနာရ် ကွင်းပြင် ၌ ကျင်းပမည့် « ရှဟီးဒ် အွန်မ်မသ် » အမည်ဖြင့် အကြီးစားစုဝေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်မှုများကို ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် အဆိုပါအစီအစဉ်ကို ပိုမိုအောင်မြင်ပြီး ခမ်းနားစွာ ကျင်းပ နိုင်ရန် လိုအပ်သော ညှိနှိုင်းမှုများနှင့် ၎င်း၏ သတင်းစကားကို လူ့အသိုင်းအဝိုင်းသို့ ထိရောက်စွာ ပို့ဆောင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
သတိပြုရန်မှာ ဤတွေ့ဆုံမှုတွင် ဟွတ်ဂျ်ဂျသိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် မိုဟမ္မဒ် အမီးန် ရှဟီဒီ (ပါကစ္စတန်၊ အွန်မ်မသ်သေဝါဟေဒါ အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ) နှင့် ဟွတ်ဂျ်ဂျသိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် ဆယက်ဒ် ဟစနှိုင်း အဘာစ် ဂဲရ်ဒီဇီ (ပါကစ္စတန် ၊ မက်သဗ်ဗေအဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ) အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ) တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အစ္စလာမ့်အွန်မ်မသ် ၏ လူမှုရေးအခန်းကဏ္ဍကို ခိုင်မာစေရန် စည်းလုံးညီညွတ် ရေး တိုးမြှင့်ခြင်း၊ အများ ပြည်သူ၏ အသိပညာ မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
