ဆော်ဒီအာရေဗျက အီရန်အပေါ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏ တောင်းဆိုမှုကို ပယ်ချ၊ Bloomberg မှ ထုတ်ဖော်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ Bloomberg သည် ယူအေအီး(ခ) အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု သည် အီရန်၏ လက်စားချေမှုကို ပူးတွဲတုံ့ပြန်ရန် ဆော်ဒီအာရေဗျကို ဆွဲဆောင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ရီယာ့ဒ်၏ ဆန့်ကျင်မှုအပြီးတွင် အဘူဒါဘီသည် ပြင်းထန်သော စိတ်ပျက်မှုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်။
သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ယူအေအီးသမ္မတ မိုဟမ္မဒ်ဘင်န် ဇါဟစ်ဒ် အာလေ့ နဟ်ယာန် သည် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ အစိုးရ နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်ရန် စိတ်အား ထက် သန် နေသော်လည်း ပင်လယ်ကွေ့ခေါင်းဆောင်များက ဤစစ်ပွဲသည် ၎င်းတို့၏စစ်ပွဲမဟုတ်ကြောင်း ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းတွင် ယူအေအီး သည် မတ်လအစောပိုင်းနှင့် ဧပြီလတွင် အီရန်အပေါ် အကန့်အသတ်ဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ထပ်မံဖော်ပြထားပါတယ်။
ယခင်က အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟု၏ ရုံးသည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏ ခေါင်းဆောင် မိုဟမ္မဒ်ဘင်န် ဇါဟစ်ဒ် အာလေ့ နဟ်ယာန် နှင့် လျှို့ဝှက်ခရီးစဉ်တစ်ခုအတွင်း တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အစည်းအဝေးသည် နှစ်ဖက်အကြား ဆက်ဆံရေးတွင် သမိုင်းဝင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နှင့် စစ်ပွဲပြန်လည်စတင်မည်ကို စိုးရိမ်မှုနှင့် မကြာသေးမီက စစ်ပွဲအတွင်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ကြောင်း အစ္စရေး ရုပ်မြင်သံကြား ချန်နယ် ၁၂ က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
