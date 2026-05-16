အီရန်အပေါ် စစ်မက်လှုံ့ဆော်ရေးရည်မှန်းချက်များတွင် ရှုံးနိမ့်ကြောင်း နေတန်ယာဟု ဝန်ခံ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟုက အစွန်းရောက်အော်သိုဒေါ့စ်ပါတီများအား စက်တင်ဘာလတွင် ရွေးကောက်ပွဲစောကျင်းပခြင်းသည် အာဏာရညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ရှုံးနိမ့်နိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ဟေဗြဲမီဒီယာသတင်းဌာနက နေတန်ယာဟုက ရွေးကောက်ပွဲစောကျင်းပခြင်းသည် အာဏာရညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ရှုံးနိမ့်နိုင်ကြောင်း ယုံကြည်ကြောင်း ထပ်လောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဟီးဘရူးသတင်းစာ "Yediot Aharonot" ၏ အဆိုအရ အာဏာရညွန့်ပေါင်းအစိုးရသည် မေလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အလားတူဥပဒေကြမ်းနှစ်ခု တင်သွင်းခဲ့သော အတိုက်အခံများ ရှေ့တိုးမလာစေရန် လွှတ်တော်ကို ဖျက်သိမ်းရန် ဥပဒေကြမ်းတစ်ရပ် တင်သွင်းခဲ့သောကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်မည်ကို စိုးရိမ်နေပါတယ်။
ထို့အပြင် အစ္စရေးချန်နယ် ၁၂ ရုပ်မြင်သံကြားကလည်း သတင်းအချက်အလက်အချို့နှင့် ဆက်စပ်သော သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ နေတန်ယာဟုက ဟာရီဒီပါတီများ၏ အကြီးအကဲများအား အီရန်တွင် အစိုးရ၏ ရည်မှန်းချက်များ ကို မအောင်မြင်သေးကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
နေတန်ယာဟုကလည်း ရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ရှားမှုကို ယခုအချိန်တွင် စတင်၍မရကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဟီးဘရူးမီဒီယာ၏ အဆိုအရ နိုင်ငံရေးလေထုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး ရွေးကောက်ပွဲ စောစီးစွာ ကျင်းပခြင်းကို တားဆီးသည့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသစ်မရှိပါက ကနက်ဆက် (Knesset ) (အစ္စရေးပါလီမန်) သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ၎င်း၏ ဖျက်သိမ်းရေးဥပဒေကြမ်းကို မဲပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စရေးချန်နယ် ၁၂ ရုပ်မြင်သံကြားကလည်း ထိုအချိန်က အစီအစဉ်ကို အများစုက ထောက်ခံသော်လည်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကြောင့် ကနက်ဆက် ဖျက်သိမ်းရေး ရွှေ့ဆိုင်းရမည့် အခြေအနေကို ယခင်က လည်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ယာယိမ်း အတိုက်အခံပါတီ ယစ်စရေလ် ၏ ခေါင်းဆောင် အဗစ်ဂဒေါ လီဘာမန် က သတင်းစာ ရှင်းလင်း ပွဲ တစ်ခုတွင် တေနတန်ယာဟု သည် ကနက်ဆက် ကို ဖျက်သိမ်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲစောစီးစွာကျင်းပရန် ပြောဆိုမှုများ မြင့်တက်လာသည့်အချိန်တွင် ၎င်း၏ ရွေးကောက်ပွဲရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ စစ်ရေးအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက် နိုင်ခြေရှိကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
လီဘာမန်း၏ ကြေညာချက်များ ထွက်ပေါ်လာသည့်အချိန်တွင် အစ္စရေးအစိုးရသည် ဂါဇာကမ်းမြောင်နှင့် လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းရှိ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်များကို နေ့စဉ်ချိုးဖောက်နေပြီး ၎င်း၏အရာရှိများသည် အီရန်၊ လက်ဘနွန်နှင့် ဂါဇာတို့ကို ဆန့်ကျင်သည့် လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာ ကြေညာချက်များ ဆက်လက် ထုတ်ပြန်နေချိန်တွင် ဤဒေသများ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ဆက်လက်သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။
အစ္စရေးရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားဌာနက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် လီကွတ်ပါတီမှ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့၏ အကြီးအကဲ Ofir Katz သည် အာဏာရညွန့်ပေါင်းပါတီများ၏ ခေါင်းဆောင်အားလုံးပါဝင်သည့် ၂၅ ကြိမ်မြောက် ကနက်ဆက် ကို ဖျက်သိမ်းရန် ဥပဒေကြမ်းတစ်ရပ်ကို တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဥပဒေကြမ်း၏ စာသားအရ၊ လွှတ်တော်ကို ဖျက်သိမ်းရန်နှင့် ၎င်း၏အချိန်ဇယားကို ဆုံးဖြတ်ရန် ယန္တရားကို ထိန်းညှိရန် ကြိုးပမ်းမှုများ၏ မူဘောင်အတွင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲစောစီးစွာကျင်းပမည့်ရက်ကို " ကနက်ဆက် ကော်မတီ" ၏ ညှိနှိုင်းမှုများအတွင်း ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စရေးတီဗီသတင်းအရ၊ ရွေးကောက်ပွဲစောစီးစွာကျင်းပမည့် ရက်စွဲသုံးခု စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက် သို့မဟုတ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၏ မူလရက်စွဲ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဟာရီဒီဘာသာရေးကျောင်းများမှ ကျောင်းသားများကို စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရန် ဥပဒေကြမ်း နှင့် ပတ်သက် ၍ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့အတွင်း အကျပ်အတည်းကြီးထွားလာနေချိန်တွင် ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ဖြစ်ပွား ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဟေဗြဲသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက် Walla အရ၊ Netanyahu သည် အင်္ဂါနေ့တွင် ultra-Orthodox ပါတီများမှ ကနက်ဆက် အဖွဲ့ဝင်များအား လွှတ်တော်တွင် လုံလောက်သော အများစုမရှိခြင်းကြောင့် ကင်းလွတ်ခွင့်ဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုရာတွင် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဟု အသိပေးခဲ့ပါတယ်။
ယင်းကြောင့် အလွန်ရှေးရိုးစွဲပါတီများက ဒေါသထွက်ခဲ့ကြပြီး ဥပဒေကြမ်းကို အတည်မပြုနိုင်ပါက လွှတ်တော် ကို ဖျက်သိမ်းရန်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲများကို စောစီးစွာကျင်းပရန် ဥပဒေကြမ်းကို ထောက်ခံမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ ကြပါတယ်။
ထို့အပြင် အတိုက်အခံများက လွှတ်တော်ကို ဖျက်သိမ်းရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ Yair Lapid ဦးဆောင်သော Yesh Atid ပါတီနှင့် Yair Golan ဦးဆောင်သော ဒီမိုကရက်ပါတီတို့သည် လာမည့်အပတ်တွင် မဲပေးရန်အတွက် လွှတ်တော်ကို ဖျက်သိမ်းရန် ဥပဒေကြမ်းနှစ်ခု တင်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။
အလွန်ရှေးရိုးစွဲပါတီများ၏ ရပ်တည်ချက်သည် ရွေးကောက်ပွဲများကို စောစီးစွာကျင်းပရာတွင် အဆုံးအဖြတ် ပေးသည့်အချက်တစ်ခု ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု လေ့လာသုံးသပ်သူများက ယုံကြည်ကြသည်။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့၏ မဲများသည် ဥပဒေကြမ်းနှစ်ခုအနက် တစ်ခုကို ထောက်ခံမှုရရှိစေနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် နေတန်ယာဟု အား ၎င်း၏အစိုးရအဖွဲ့ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အတိုက်အခံများ လက်ချက်ဖြင့် ပြိုလဲမှုကို ကာကွယ်ရန် နိုင်ငံရေးအရ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အတိုက်အခံပါတီများသည် ရွေးကောက်ပွဲများကို စောစီးစွာကျင်းပရန် ကြာမြင့်စွာကတည်းက တောင်းဆိုခဲ့သော် လည်း ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင် စစ်ရာဇဝတ်မှုများနှင့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သော ရာဇဝတ်မှုများဖြင့် နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်မှုတရားရုံးတွင် ရုံးတင်စစ်ဆေးရန် စီစဉ်ထားသော နေတန်ယာဟု က ၎င်းတို့ကို အဆက်မပြတ် ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။
