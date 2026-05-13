  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ယူအေအီး မှ Lavan စက်ရုံများကို Emirati တိုက်လေယာဉ်များ တိုက်ခိုက် / Wall Street Journal

၁၃ မေ ၂၀၂၆ - ၁၀:၃၃
News ID: 1813673
ယူအေအီး မှ Lavan စက်ရုံများကို Emirati တိုက်လေယာဉ်များ တိုက်ခိုက် / Wall Street Journal

အမေရိကန်က အီရန်နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲကြောင်း ကြေညာပြီး နာရီပိုင်းအကြာတွင် Emirati တိုက် လေယာဉ်များ သည် Lavan ကျွန်းရှိ ရေနံစက်ရုံများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံ ရှိသူများက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Farsnews၏အစီရင်ခံစာအရ The Wall Street Journal မှ အင်္ဂါနေ့နံနက်တွင် Emirati တိုက်လေယာဉ်များသည် အမေရိကန်က အီရန်နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲကြောင်း ကြေညာပြီး နာရီပိုင်းအကြာတွင် Lavan ကျွန်းရှိ ရေနံစက်ရုံများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

အမေရိကန်-အစ္စရေးတို့၏ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံအပေါ် စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေစဉ်အတွင်း ယူအေအီး စစ်တပ်သည် Lavan ရေနံချက်စက်ရုံကို တိုက်ခိုက်ခြင်းအပါအဝင် အီရန်နိုင်ငံအတွင်း တိုက်ခိုက်မှုများကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံရှိသူများက Wall Street Journal သို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အစီရင်ခံစာတွင် ယူအေအီး သည် အနောက်တိုင်းလုပ် တိုက်လေယာဉ်များကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး Mirage 2000-9s ဟု ယုံကြည်ရသော်လည်း စစ်ဆင်ရေးအတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မပြုခဲ့ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။

 အီရန်သည် ယူအေအီး ရှိ ပစ်မှတ်များကို ဒုံးကျည်နှင့် ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုများဖြင့် ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့လျှင် ရေနံစည် ၅၅၀၀၀ ခန့် ထုတ်လုပ်နိုင်သော အဓိကစက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည့် Lavan ကျွန်းသည် လပေါင်းများစွာ ထုတ်လုပ်မှု ရပ်ဆိုင်းထားရဖွယ်ရှိကြောင်း စာစောင်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha