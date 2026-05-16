အမေရိကန်ကို မယုံကြည်ရကြောင်း ပြဿနာကို စစ်ရေးအရ ဖြေရှင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း အီရန်နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာနရဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီက အီရန်ဟာ အမေရိကန်ကို မယုံကြည်ရဘူးလို့ ပြောကြားခဲ့ပြီး တီဟီရန်က တစ်ဖက်က လေးနက်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်မှသာ ဆွေးနွေးပွဲတွေ စတင်မယ်လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
နယူးဒေလီမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အီရန်ဟာ အမေရိကန်နဲ့ အစ္စရေးတို့ရဲ့ တရားမဝင် ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နေရပြီး သံတမန်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေလည်း လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သူက ပြော ပါ တယ်။
အီရန်နိုင်ငံဟာ အီရန်အပေါ် ရန်လိုမှုကို ရှုတ်ချတဲ့ နိုင်ငံတချို့ရှိပြီး တီဟီရန်က ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ သလို အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ စာနာမှုနဲ့ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီတွေ ပေးပို့တာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်ဟာ လက်ရှိမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အခြေအနေမှာ ရှိနေပေမယ့် ဒီအခြေအနေက မတည်ငြိမ်ပေမယ့် အီရန်ဟာ သံတမန်ရေးအရ နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခု ပေးဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။ အီရန်ပြဿနာအတွက် စစ်ရေးအရ ဖြေရှင်းချက် မရှိဘူးလို့ သူ့အဆိုအရ ပြောပေမယ့် နောက်ထပ် ရန်လိုမှုတွေ ရှိလာရင်တော့ အီရန်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထံမှ ဆန့်ကျင်ဘက်သတင်းစကားများ လက်ခံရရှိနေပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် မတူညီသော ဆန့်ကျင်ဘက်ရပ်တည်ချက်များကို တစ်ရက်တည်းတွင် တင်ပြလေ့ရှိပြီး အခြေအနေကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲများကို ဖျက်ဆီးလိုသော ပါတီအချို့ရှိပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို စစ်ပွဲထဲသို့ တွန်းပို့ရန် ကြိုးစားနေကြောင်း ဆန့်ကျင်သူများသည် ဆင်ခြင်တုံတရားသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိပြီး ဆွေးနွေးပွဲများမှတစ်ဆင့် ပြဿနာအတွက် အဖြေတစ်ခု ရှာတွေ့နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း လည်း အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
