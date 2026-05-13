အီရန်က အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးကို ကြီးမားသောတန်ဖိုးတစ်ခု ပေးဆပ်ရန် ဖိအားပေးခဲ့ကြောင်း ဇီယွန်ဝါဒီ မီဒီယာများက ဝန်ခံ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဇီယွန်ဝါဒီသတင်းစာ Jerusalem Post က အီရန်အပေါ် ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေသော မပြီးဆုံးသေးသောစစ်ပွဲသည် ကြာရှည်ခံသော နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုမျှ မရောက်ရှိ သေးသော်လည်း ဒေသတွင်းအစီအစဉ်နှင့် ကမ္ဘာ့အင်အားချိန်ခွင်လျှာကို ပြောင်းလဲစေခဲ့ကြောင်း သတင်း တစ်ပုဒ်တွင် ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အပေါ် စစ်ပွဲတွင် အမေရိကန်၏ မဟာဗျူဟာမြောက် ကျရှုံးမှုကို ဖော်ပြသည့် The Jerusalem Post က အမေရိကန်သည် အီရန်စစ်တပ်နှင့် နျူကလီးယားစက်ရုံများကို ပျက်စီးစေရာတွင် အောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း အီရန်အစိုးရကို ဖြုတ်ချနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အီရန်၏ ဒုံးကျည်အစီအစဉ်နှင့် ကြွယ်ဝသော ယူရေနီယမ်သိုက်များကို ဖျက်ဆီးနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် အီရန်သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ထိရောက်သောဖိအားပေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပြီး အမေရိကန်နှင့် ၎င်း၏မဟာမိတ်များကို ကြီးမားသောတန်ဖိုးတစ်ခု ပေးဆပ်ရန် ဖိအား ပေးခဲ့ ကြောင်း သတင်းတွင် ဖော်ပြထားပြီး အီရန်သည် ဒေသတွင်းတွင် ၎င်း၏ဒုံးကျည်စွမ်းရည်နှင့် ဩဇာ လွှမ်းမိုးမှု ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဇီယွန်နစ်သတင်းစာက ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများသည် တစ်ဖက်တွင် အမေရိကန်၏ ထောက်ခံမှု လိုအပ်နေပြီး တစ်ဖက်တွင် စစ်မြေပြင်ဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်နေကြောင်း ဆက်လက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာအရ ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအကြား ဒေသတွင်း ပါဝါပုံစံနှင့်ပတ်သက်၍ သဘော ထားကွဲလွဲမှုများ ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာပြီး အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသည် အစ္စရေးနှင့် အခြားစွမ်း အင်လမ်းကြောင်းများနှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆီသို့ ဦးတည်နေကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။
ဂျေရုဆလင်ပို့စ်သတင်းစာကလည်း တရုတ်နှင့် ရုရှားတို့သည် အနောက်တိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့၏ အားနည်းချက်နှင့် စွမ်းအင်အကျပ်အတည်းကို အခွင့်ကောင်းယူခဲ့ပြီး ပါကစ္စတန်သည် ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးသူအဖြစ် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် မိမိ ၏ သံတမန်ရေးရပ်တည်ချက်ကို ခိုင်မာစေခဲ့ကြောင်း ၎င်း၏အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ စစ်ရေးအောင်မြင်မှုများရှိသော်လည်း အစ္စရေးသည် စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးနှင့် ဒေသ၏ အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းသော နိုင်ငံရေးဗျူဟာ မရှိသေးကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment