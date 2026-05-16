ရေနံဈေးနှုန်းများသည် ဒေါ်လာ ၁၅၀ အထိ ရောက်ရှိနိုင်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ Capital Economics သည် အမေရိကန်၊ဇီယွန်ဝါဒီ အီရန်အပေါ် ရန်လိုမှုနှင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျပ်အတည်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ကမ္ဘာ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် အကျပ်အတည်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို တင်ပြထားပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် အခြေအနေနှစ်ခုကို လေ့လာသုံးသပ်ထားပြီး ပထမအခြေအနေမှာ စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုများ မကြာမီ ပြန်လည်ရရှိပြီး တစ်စည်လျှင် ဒေါ်လာ ၁၃၀ အထိ မြင့်တက်လာနိုင်သည့် ရေနံဈေးနှုန်းသည် တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာမည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒုတိယအခြေအနေအရ Brent ရေနံစိမ်းဈေးနှုန်းသည် ၂၀၂၇ ခုနှစ်တွင် တစ်စည်လျှင် ဒေါ်လာ ၁၅၀ ခန့်အထိ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး ဤမြင့်တက်လာမှုနှင့်အတူ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းသည် ယခုနှစ် ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင် ပျမ်းမျှ ၂.၅ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းများအရ သောကြာနေ့တွင် ရေနံဈေးနှုန်းများသည် တစ်စည်လျှင် ၃ ရာခိုင်နှုန်းကျော် မြင့်တက်ပြီး ဒေါ်လာ ၁၀၉.၂၉ အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အမေရိကန် West Texas Intermediate ဈေးနှုန်းမှာ ၃.၇ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ကာ ဒေါ်လာ ၁၀၄.၈၈ အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
