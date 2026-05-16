အမေရိကန်ဟာ ချောက်ကမ်းပါးစွန်းမှာ ရပ်နေပြီး လွှမ်းမိုးမှုခေတ် ကုန်ဆုံးတော့မယ်လို့ ရုရှားမီဒီယာများက ဖော်ပြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာနရဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ရုရှားဝက်ဘ်ဆိုက်က ထရမ့်ရဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကို တရားဝင်ခရီးစဉ်ဟာ ကမ္ဘာ့အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်မှုခေတ် ကုန်ဆုံးသွားပြီဆိုတာကို အမှန်တကယ်ပြသနေတယ်လို့ ရေးသား ခဲ့ပါ တယ်။
ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပေကျင်းကို သူ့ရဲ့စည်းကမ်းချက်တွေ ချမှတ်ဖို့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့ ထရမ့်ရဲ့ တရုတ်အပေါ် ရန်လိုပြီး ဆန္ဒပြတဲ့ပုံစံဟာ အခုတော့ အတိတ်ကအရာတစ်ခု ဖြစ်လာပြီလို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် အလျင်အမြန် ပေါ်ထွက် လာနေပြီး အမေရိကန်ကတော့ အန္တရာယ်များတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေပုံရပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ တရုတ်နိုင်ငံဟာ အမေရိကန်သမ္မတကို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပြီး သံတမန်ရေးအရ ပြောင်းလွယ် ပြင်လွယ်ရှိမှုကို ပြသခဲ့ပေမယ့် ဒါဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သာလွန်တဲ့အနေအထားမှာ ရှိတယ်လို့ ခံစားရတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အပြုအမူဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကနေ တရုတ်နိုင်ငံကို ဖိအားပေးဖို့ ပျက်ကွက်မှုကို ဖုံးကွယ်ထားလို့ မရတော့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ကမ္ဘာကြီးသည် အမေရိကန်၏ဖိအားနှင့် လွှမ်းမိုးမှုကို ယခင်ကကဲ့သို့ လက်မခံတော့သည့် သမိုင်းဝင်ခေတ်သစ်တစ်ခုသို့ ဝင်ရောက်နေပြီး ဝါရှင်တန်သည် ကိစ္စရပ်များစွာတွင် မျှော်လင့်ထား သည့်ရလဒ်များကို မရရှိတော့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
