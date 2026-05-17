အီရတ်လူမျိုးစုများက နဂျဖ် နှင့် ကရ်ဗလာ တွင် ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ရုပ်အလောင်း ကို မြှုပ်နှံရန် တောင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဤလူမျိုးစု၏ ကြီးကျယ်သော ရှိက်ခ် “ရှိက်ခ် စအ်ဒ် ကာသွေအ် မဲဟ်မူဒ် အရှ်ရှာ ” ဦးဆောင်သော “ရူဝါရှစ်” လူမျိုးစုမှ ရှိက်ခ် အဖွဲ့နှင့် ခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့သည် ဘဂ္ဂဒက်ရှိ အီရန်သံရုံးတွင် မိုဟမ္မဒ် ကာဇင်းမ် အာလေ့ ဆာဒစ်က် နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ဤတွေ့ဆုံမှုတွင် ဤလူမျိုးစု၏ ခေါင်းဆောင်က မိမိ ၏ မိန့်ခွန်းတွင် အီရတ်နှင့် အီရန်အကြား ဆက်ဆံရေးသည် အထူးဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး အခြားသူများနှင့် ဆက်ဆံရေးနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍မရကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
သူက ထပ်လောင်းပြောကြားရာတွင် “ဘာနီလမ်လူမျိုးစု၏ လူမျိုးစုများအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၏ အသက်ပေး ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ် နက်ရှိုင်းစွာ ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရပြီး ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းနှင့် ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း စုဝေးပွဲများကို ကျင်းပခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုသည် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
ဤမျိုးနွယ်စု၏ ခေါင်းဆောင်က အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမေရိက၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုနှင့် ဂုဏ်ကျက်သရေကို ချိုးဖျက်ခဲ့နိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သူက ဆက်လက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ယေဘုယျအားဖြင့် ဘာနီလမ်မျိုးနွယ်စုနှင့် အထူးသဖြင့် အယ်လ်ရူဝေး ရှက်မျိုးနွယ်စု၏ မျိုးနွယ်စုများသည် အီရတ်နှင့် နဂျဖ်နှင့် ကရ်ဗလာ မြို့များတွင် အစ္စလာမ်တော်လှန်ရေး၏ အသက်ပေး ခေါင်းဆောင်၏ ဈာပနအခမ်းအနားကို ကျင်းပပေးရန် အီရန် သံအမတ် နှင့် အီရန်အစိုးရအား တရားဝင်တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤတွေ့ဆုံမှုတွင် အီရတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် ကာဇင်းမ် အာလေ့ ဆာဒစ်က် က ကြိုဆိုရင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် နိုင်ငံရေးဆက်ဆံရေး၏ နက်ရှိုင်း မှု ကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး နယ်စပ်နှစ်ဖက်စလုံးရှိ တောင်ပိုင်းအီရတ်နှင့် အီရန်ရှိ အာရပ် မျိုးနွယ်စုများ အကြား ဆက်ဆံရေးကို ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်သံအမတ်ကြီးက ထပ်လောင်းပြောကြားရာတွင် မိတ်ဆွေများဆိုသည်မှာ ထိလွယ်ရှလွယ်ပြီး ခက်ခဲသော အချိန်များတွင် အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ISIS တိုက်ခိုက်မှုများကို အီရန်၏ အီရတ် အပေါ် အကူအညီနှင့် ထောက်ပံ့မှုအပြင် ဤစစ်ပွဲတွင် အီရတ်လူမျိုးများ၏ ခုခံမှုနှင့် အကူအညီပေးမှု တို့သည် မမေ့နိုင် စရာပင်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးက “အားကောင်းတဲ့ အီရန်ဟာ အီရတ်ဘက်မှာ အမြဲ ရှိနေပြီး ဒီနိုင်ငံ ကို ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေနဲ့ ပုန်ကန်မှုတွေကနေ ကာကွယ်ပြီး ထောက်ခံသွားမှာပါ” ဟု မှတ်ချက် ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
