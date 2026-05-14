BRICS နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကို နယူးဒေလီတွင် ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ တက်ရောက် ခြင်းဖြင့် စတင်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Fars သတင်းဌာန သတင်းထောက်၏ အဆိုအရ BRICS နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက် (ကြာသပတေးနေ့) တွင် နယူးဒေလီ၌ စတင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
BRICS နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် အစည်းအဝေးမစတင်မီ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။
အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မနေ့ညက နယူးဒေလီသို့ ရောက်ရှိလာ သော အီရန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ သည် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရုရှား၊ အီဂျစ်၊ ဘရာဇီး၊ အိန္ဒိယ၊ အီရန်နှင့် ... နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် အစည်း အဝေး တက်ရောက်သည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများထဲတွင် ပါဝင်ပါတယ်။
BRICS နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကို ယနေ့နှင့် မနက်ဖြန်၊ ကြာသပတေးနေ့နှင့် သောကြာနေ့များတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှု၊ ဘက်ပေါင်းစုံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု နှင့် စီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို အဓိကထား ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤခရီးစဉ်အတွင်း အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သံတမန်ရေးရာဌာန၏ အကြီးအကဲသည် အိန္ဒိယ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ဆူဘရာမန်ယမ် ဂျိုင်ရှန်ကာ နှင့် ရုရှားနှင့် အီဂျစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အပါအဝင် အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်သော အခြားဝန်ကြီးများနှင့် အရာရှိများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံပြီးနောက် BRICS ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ၁၇ ကြိမ်မြောက် BRICS ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ဘရာဇီးနိုင်ငံ ရီယိုဒီဂျနေရိုတွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ သည်လည်း အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဤအစည်း အဝေးတွင် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
နယူးဒေလီတွင် ကျင်းပသော BRICS နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးသည် ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် အိန္ဒိယ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် နယူးဒေလီတွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည့် ၁၈ ကြိမ်မြောက် BRICS ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ၏ အစပျိုးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အစောပိုင်းတွင် အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အီစ္စမာအီ ဗကာအီ က ဤခရီးစဉ်ကို ကြေညာ ခဲ့ပြီး အီရန်အတွက် ဤအစည်းအဝေး၏ အရေးပါမှုကို ရည်ညွှန်းပြီး အီရန်နှင့် အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံစလုံးသည် BRICS နှင့် ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြကာ ဤအဖွဲ့အစည်းများတွင် နှစ်နိုင်ငံ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်သည် ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းပါသည် ဟု ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့နှင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များတွင် ကျင်းပခဲ့သော BRICS အမျိုးသားညှိနှိုင်းရေးမှူးများအစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သော နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဥပဒေနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် BRICS ဆိုင်ရာ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ် ကာဇင်းမ် ဂရီးဗ်အာဗါဒ်ဒီ က BRICS ကဲ့သို့သော ယန္တရားများတွင် အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ တက်ကြွစွာပါဝင်မှုသည် စစ်မှန်သော ဘက်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အားကောင်းစေရန်၊ တန်းတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးချဲ့ရန်နှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွင် ပိုမိုတရား မျှတ သော အစီအစဉ်တစ်ခုကို ပုံဖော်ရာတွင် ပါဝင်ရန် မဟာဗျူဟာကျသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ခေါ်ဆို ခဲ့ပါတယ်။
ကာဇင်းမ် ဂရီးဗ်အာဗါဒ်ဒီ က နယူးဒေလီတွင်ကျင်းပသော BRICS နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး များအစည်း အဝေးသည် ကမ္ဘာ့တောင်ပိုင်းတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အနာဂတ်ကို ဆွေးနွေးရန်၊ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး အုပ်ချုပ်မှုကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် ၊ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဘဏ် လုပ်ငန်း ဆက်ဆံရေးကို အားကောင်းစေရန်နှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့် တစ်ဖက်သတ်ယန္တရားများအပေါ် နိုင်ငံများ၏ မှီခိုမှုကို လျှော့ချရန် အရေးကြီးသော အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသည် မိမိ ၏ ပထဝီနိုင်ငံရေး၊ စွမ်းအင်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ သိပ္ပံနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစွမ်းရည်များဖြင့် ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု၊ စီးပွားရေးလုံခြုံရေး၊ ဒေသတွင်းချိတ်ဆက်မှုနှင့် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံများ၏ အသံကို အားကောင်း စေရန်အတွက် BRICS အစီအစဉ်တွင် ထိရောက်သော ပံ့ပိုးကူညီမှုတစ်ခု ပြုလုပ်နိုင်မည် ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။
BRICS ကို မူလက ဘရာဇီး၊ ရုရှား၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့် တောင်အာဖရိကတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အီဂျစ်၊ အီသီယိုးပီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အီရန်နှင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတို့ ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ဤစီးပွားရေးအုပ်စုတွင် အဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုင်ငံ ရှိပါတယ်။
