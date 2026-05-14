ရှီက ထရမ့်ထံ ထိုင်ဝမ်ကိစ္စမှာ အမှားလုပ်မိရင် စစ်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Fars သတင်းဌာနရဲ့ အဆိုအရ တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်က ကြာသပတေးနေ့က ဘေဂျင်းမှာ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ထိုင်ဝမ်ပြဿနာကို မှားယွင်းစွာ ကိုင်တွယ်မယ်ဆိုရင် နှစ်နိုင်ငံကြား ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်မှု နဲ့ ပဋိပက္ခတွေတောင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး တရုတ်၊အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးကို အန္တရာယ်ရှိစွာ အားနည်း စေလိမ့်မယ်လို့ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားသတင်းဌာန RIA Novosti ရဲ့ အဆိုအရ ထိုင်ဝမ်ပြဿနာကို မှားယွင်းစွာ ကိုင်တွယ်မယ်ဆိုရင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြား ပဋိပက္ခတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး နှစ်နိုင်ငံကြား ဆက်ဆံရေးကို ဆိုးရွားစွာ ယိုယွင်းသွားစေလိမ့်မယ်လို့ ရှီကျင့်ဖျင်က သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် သမ္မတရဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကို တရားဝင်လာရောက်လည်ပတ်မှု (မေလ ၁၃ရက် ၊ ၁၄ရက် ၊၁၅ ရက်) ရဲ့ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းအဖြစ် ကြာသပတေးနေ့က ဘေဂျင်းမြို့က ပြည်သူ့ခန်းမကြီးမှာ နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးရဲ့ ဆွေးနွေး ပွဲတွေကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးသည် ထိုင်ဝမ်၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် မကိုက်ညီပါ ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် ထိုင်ဝမ်ပြဿနာကို သင့်လျော်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းသည် တရုတ်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးလိမ့်မည် ဟု အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
ဘေဂျင်းသည် ထိုင်ဝမ်ကို တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး “တရုတ် တစ်နိုင်ငံတည်းမူ” ကို လိုက်နာခြင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် သံတမန်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်လိုသော သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းလိုသော နိုင်ငံများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ယူဆထား ပါတယ်။
အမေရိကန်၏ ထိုင်ဝမ်သို့ လက်နက်ရောင်းချမှုသည် ဝါရှင်တန်နှင့် ဘေဂျင်းအကြား ဆက်ဆံရေးတွင် တင်းမာမှု ၏ အဓိကအချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗဟိုတရုတ်အစိုးရ နှင့် ကျွန်းပြည်နယ်အကြား တရားဝင်ဆက်ဆံရေးကို ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှစ၍ ဖြတ်တောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
