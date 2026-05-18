တကယ့်အန္တရာယ်က ရန်သူရဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများကို လျစ်လျူရှုပြီး သူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်များ အတွက် လမ်းခင်းပေးရာမှာ ရှိနေပါတယ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawzahnews၏အစီရင်ခံစာအရ အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် ခေါင်းဆောင် ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် အလ်ဟူစီ က ကုရ်အာန် ကျမ်းတော်မြတ် နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်မှုများကို စော်ကားခြင်းသည် အစ္စလာမ် နှင့် မွတ်စလင်မ် များကို ပစ်မှတ်ထားရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဤဇီယွန်ဝါဒီမကောင်းမှုအစီအစဉ်သည် လူသားအားလုံးအတွက် အလွန် အန္တရာယ်များ ပါတယ်။ ဇီယွန်ဝါဒီဒြပ်စင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ထောက်ခံသူများ၏ မကောင်းမှုကို ရင်ဆိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏မာနထောင်လွှားမှုကို ခိုင်မာစွာဆန့်ကျင်ရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် အလ်ဟူစီ က ဇီယွန်ဝါဒီဒြပ်စင်များသည် အထူးသဖြင့် အီရန်လက်ချက်ဖြင့် ရှုံးနိမ့်ပြီး နောက် ဤအစီအစဉ်အောက်တွင် ဒေသအပေါ် ၎င်းတို့၏ရန်လိုသောလုပ်ရပ်များကို ပိုမိုပြင်း ထန်စေ လိုကြ ကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးနောက် တကယ့်အန္တရာယ်က ရန်သူရဲ့ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေကို လျစ်လျူရှုပြီး သူတို့ရဲ့ မကောင်းမှု အစီ အစဉ် အတွက် လမ်းခင်းပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် ခေါင်းဆောင် ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် အလ်ဟူစီက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ နိုင်ငံဟာ အမေရိကန်၊ ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ အစ္စလာမ် နဲ့ မွတ်စလင်မ် များ အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများ နဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုများ ကို သိရှိ နေကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ အစ္စရေးတို့၏ ရန်လိုတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ရှိမှုကို ပြသဖို့ ပြည်သူများကိုလည်း ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် အလ်ဟူစီ က တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment