အီရန်စစ်ပွဲ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ၊ အမေရိကတွင် မထိန်းချုပ်နိုင်သော ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းများ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းများသည် ဆက်လက် မြင့်တက်နေပြီး ပျမ်းမျှဈေးနှုန်းမှာ တစ်ဂါလံလျှင် ဒေါ်လာ ၄.၅၀ အထိ ရောက်ရှိနေပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်အစိုးရ၏ လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများ လျှော့ချရန် ကြိုးပမ်းမှုများရှိနေသော်လည်း ဓာတ်ဆီသည် ပိုမိုစျေးကြီးလာပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် နိုင်ငံအဆင့် ပျမ်းမျှဈေးနှုန်းမှာ တစ်ဂါလံလျှင် ဒေါ်လာ ၄ ကျော် မြင့်တက်နေပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ဟာဝိုင်အီနှင့် ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်များတွင် ပုံမှန်ဓာတ်ဆီ တစ်ဂါလံ ၏ ဈေးနှုန်းမှာ ဒေါ်လာ ၅ ကျော် မြင့်တက်နေပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် မတ်လအစောပိုင်းမှစ၍ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ပြည်နယ် ၃၀ တွင် ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းများ တစ်ဂါလံလျှင် ဒေါ်လာ ၁ ကျော် မြင့်တက်လာကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
Al Jazeera ၏ အဆိုအရ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် အီရန်နိုင်ငံအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုအပြီးတွင် အမေရိကန် နှင့် အစ္စရေးတို့သည် ဒေသတွင်း တင်းမာမှုများကို တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး ယင်းကြောင့် ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား ရှိ ရေကြောင်းသွားလာမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
အနောက်အာရှတွင် ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲနှင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှတစ်ဆင့် ရေနံတင်သင်္ဘောများ အကန့် အသတ်ဖြင့် သွားလာမှုကြောင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်အကျပ်အတည်းကို ပိုမိုဆိုးရွားစေကြောင်း အစီရင်ခံ စာတွင် ဖော်ပြထားတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment