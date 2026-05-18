အဇ်ဇိုဒ်ဒီးန် အယ်လ်ဟဒါဒ် ၏ အာဇာနည်အဖြစ် အသတ်ခံရခြင်းသည် ဇီယွန် အစိုးရ၏ ကတိမတည် မှုကို သက်သေ ပြနေကြောင်း အီရန် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်မှူးပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်၏ အကြီးအကဲ က အယ်လ်ကစာမ်တပ်မဟာမှူး အဇ်ဇိုဒ်ဒီးန် အယ်လ်ဟဒါဒ် (အဘူ ဆူဟိုက်ဗ်) ၊ ၎င်း၏ဇနီးနှင့် သမီးတို့၏ အာဇာနည် အဖြစ် အသတ်ခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မိမိ ၏သတင်းစကားတွင် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ ရာဇဝတ်သား လက်များ သည် ခုခံတိုက်ခိုက်ရေးသမားကြီးတစ်ဦး၏ သွေးဖြင့် တစ်ဖန်ပြန်လည်စွန်းထင်းနေပြီဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဂါဇာတွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ရှိနေချိန်တွင် ဤဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သိမ်းပိုက် ထားသော တပ်ဖွဲ့များ၏ ကတိမတည် နှင့် ယောက်ကျားမပီသ မှုကို တစ်ဖန်ပြန် လည်ဖော် ထုတ်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းစကားတွင် အဇ်ဇိုဒ်ဒီးန် အယ်လ်ဟဒါဒ် (အဘူ ဆူဟိုက်ဗ်) သည် စစ်မြေပြင်တွင်ဖြစ်စေ၊ ဇီယွန်ဝါဒီ အကျဉ်းထောင်များတွင်ဖြစ်စေ သိမ်းပိုက်ထားသောတပ်ဖွဲ့များကို တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် ၎င်း၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီး မိမိ ၏သားနှစ်ဦးကိုလည်း လမ်းတစ်လျှောက်တွင် စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
IRGC တပ်မှူးက ဂါဇာပြည်သူများနှင့် ပါလက်စတိုင်းခုခံမှုသည် အဆိုးရွားဆုံးရက်စက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်မှု ရှိနေသော်လည်း ခိုင်မာမှုနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်မှုတို့၏ စံနမူနာကို ပြသခဲ့ပြီး ဤခုခံမှုသည် ပါလက်စတိုင်း ၏အနာဂတ် ကို နောက်ဆုံးတွင် ဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်ဟု ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂါဇာပြည်သူများ၏ သံမဏိဆန္ဒကို ချိုးဖျက်မည်မဟုတ်ကြ ကြောင်း ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဤစွန့်လွှတ် အနစ်နာခံမှုများသည် အချည်းနှီးမဖြစ်ဘဲ ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများသည် နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းတို့၏ရန်သူအပေါ် အောင်ပွဲခံနိုင်လိမ့်မည်ဟု IRGC တပ်မှူးက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းစကား အီရန်ပြည်သူများနှင့် IRGC သည် ပါလက်စတိုင်းခုခံမှုနှင့်အတူ ရှိနေကြောင်းနှင့် ဤထောက်ခံမှုကို ဆက်လက်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment