အစ္စရေး၏ Samood ရေယာဉ်စုကို တိုက်ခိုက်မှုသည် ရှက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟု Amnesty International က ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်ရန် လုပ်ဆောင်နေသော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည့် Amnesty International က အစ္စရေးရေတပ်၏ ဂါဇာသို့ ဦးတည်နေသော အကူအညီပေး ရေးယာဉ်တန်းကို ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောပေါ်ရှိ အလုပ်သမားများကို ဖမ်းဆီးခြင်းတို့ကို ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချ ခဲ့ပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်း၏ ကြေညာချက်တွင် ဤအကူအညီပေးရေးယာဉ်တန်းသည် ဂါဇာကို ကြာရှည်စွာဝိုင်းရံထားခြင်းကို အဆုံးသတ်ရန်နှင့် ထိုနေရာရှိ ဖိနှိပ်ခံရသောပြည်သူများထံ အကူအညီများပေးပို့ရန် ထွက်ခွာသွားခဲ့သော်လည်း လမ်းတွင် ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး အလုပ်သမားများကို ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ၎င်းသည် လူသားချင်း စာနာထောက် ထားမှု တန်ဖိုး များ နှင့် နိုင်ငံတကာမူများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထို့အပြင် အစ္စရေးသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချစ်မြတ်နိုးသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအား ဂါဇာပြည်သူများထံ အစား အစာ၊ ဆေးဝါးနှင့် အခြားအရေးကြီးသောပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ခြင်းမှ တားဆီးရန် ထပ်မံ အသုံးပြုခဲ့ ကြောင်း ၊ ထိုနေရာရှိပြည်သူများသည် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ချို့တဲ့ခြင်းနှင့် ပြင်းထန်သောအကျပ်အတည်းကို ခံစား နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်း၏ အဆိုအရ ဂါဇာကို ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့မှုကို ပိုမိုတင်းကျပ်စွာ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပိတ်မိနေသူများကို အကူအညီများ ပေးပို့ခြင်းကို တားဆီးခြင်းသည် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဥပဒေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချိုးဖောက် ခြင်း ဖြစ်ပြီး သိမ်းပိုက်ထားသော နယ်မြေများရှိ အရပ်သားများအား အကူအညီများ ပေးပို့ခြင်းကို တားဆီး ခြင်းသည် ပြင်းထန်သော ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုနှင့် ညီမျှပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်းသည် ဖမ်းဆီးခံရသော အလုပ်သမားများ၏ အသက်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးအပေါ် အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဤဖြစ်ရပ်အပေါ် တိတ်ဆိတ်နေမှုကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် အစ္စရေး၏ လုပ်ရပ်များကို ဆန့်ကျင်သည့် ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး ထိရောက်သော ရပ်တည်ချက်တစ်ခု ချမှတ်ရန် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းများအတွင်း ဖမ်းဆီးခံရသော အလုပ် သမားများ အပေါ် မတော်မတရားဆက်ဆံမှုနှင့် အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုများ လည်း ယခင်က သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
သတင်းများအရ အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့များသည် အကူအညီပေးရေးယာဉ်တန်းရှိ လူတစ်ရာခန့်ကို ပင်လယ်ပြင်တွင် ရပ်တန့်စေပြီး ကမ်းရိုးတန်းမှ ဝေးကွာသောနေရာတွင် ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ အကူအညီပေးရေးယာဉ်တန်းတွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစ၍ ဂါဇာကို ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့မှုကို ဖြိုခွင်းရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တူရကီနိုင်ငံရှိ ကမ်းရိုးတန်းမြို့တစ်မြို့မှ ရက်အနည်းငယ်က ထွက်ခွာလာသော လှေများစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment