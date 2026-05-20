ရန်လိုမှု ထပ်မံဖြစ်ပွားပါက စစ်ပွဲသည် ဒေသပြင်ပသို့ ပျံ့နှံ့သွားလိမ့်မည် IRGC ပြောကြား

IRNA ၏ အဆိုအရ IRGC သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီရန်သူများသည် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးမှ ၎င်းတို့၏ စဉ်ဆက်မပြတ် မဟာဗျူဟာမြောက်နှင့် အဓိကရှုံးနိမ့်မှုများမှ သင်ခန်းစာမယူဘဲ တစ်ဖန်ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
IRGC သည် ၎င်း၏ကြေညာချက်တွင် အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီရန်သူများသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဘတ်ဂျက် တပ်မတော်နှစ်ခုက ကျွန်ုပ်တို့ကို အပြည့်အဝတိုက်ခိုက်ခဲ့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြည့်အဝ တုံ့ပြန်မှုအတွက် စွမ်းအင်ကို အသုံးမပြုခဲ့ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်များက အီရန်အပေါ် ရန်လိုမှု ထပ်မံဖြစ်ပွားပါက ကျွန်ုပ်တို့ကတိပေးထားသော ဒေသ တွင်း စစ်ပွဲသည် ဒေသပြင်ပသို့ ပျံ့နှံ့သွားမည်ဖြစ်ပြီး သင်တစ်ခါမှ မတွေးတောဖူးသော နေရာများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်ခိုက်မည်ဖြစ်ပြီး သင့်ခေတ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
