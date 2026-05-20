အမေရိကန် နှင့် အီရန်ဆွေးနွေးပွဲများသည် တိုးတက်မှုများစွာ ရရှိခဲ့ကြောင်း ဂျေဒီဗန့်စ် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA ၏အဆိုအရ ဂျေဒီဗန့်စ် သည် အင်္ဂါနေ့တွင် အိမ်ဖြူတော်၌ သတင်းထောက်များအား တီဟီရန်သည် သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိရန် လိုလားသည်ဟု ဝါရှင်တန်က ယုံကြည်သော်လည်း တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ထရမ့်အစိုးရ သည် လိုအပ်ပါက စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများ ပြန်လည်စတင်ရန် အသင့်ရှိနေကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ဖြူတော်တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဂျေဒီဗန့်စ် က သမ္မတက ကျွန်ုပ်တို့အား ကောင်းမွန် သောယုံကြည်ချက် ဖြင့် ညှိနှိုင်းရန် တောင်းဆိုထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့က ထိုအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည် ဟု ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဂျေဒီဗန့်စ် က ရွေးချယ်မှုဘီ အောက်တွင် စစ်ပွဲကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပြီး သို့သော် သူ့အဆိုအရ ၎င်းသည် သမ္မတလိုချင်သော ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ကြောင်းနှင့် အီရန်လူမျိုးများလည်း ၎င်းကို လိုချင် မည် ဟု ကျွန်ုပ်မထင်ပါ ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
