အီရန်ကို တိုက်သည့် ကျူးကျော်စစ် ကြောင့် အစ္စရေးလေကြောင်းလုပ်ငန်းကို ထိခိုက်စေခဲ့

El Al Airlines ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးရလဒ်တွေက အီရန်ကို ကျူးကျော်သည့် စစ်ပွဲစတင်ကတည်းက အစ္စရေး လေကြောင်း လုပ်ငန်းဟာ ပြင်းထန်သည့် ဖိအားအောက်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပြသနေပါတယ်။
Al Jazeera ရဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ El Al ဟာ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်မှာ လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေ လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေမှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့ပြီး ဝင်ငွေလျော့ကျတာမှုများကို ဖြစ်ပွား စေခဲ့ကာ အရှုံး ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို စီးပွားရေးသတင်းစာ Calcalist ကလည်း ဖော် ပြ ခဲ့ ပါတယ်။
El Al ဟာ ဒီကာလအတွင်း အသားတင်အရှုံး ဒေါ်လာ ၆၇ သန်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က အလား တူကာလမှာ အမြတ် ဒေါ်လာ ၉၆ သန်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဝင်ငွေကလည်း ၂၇% ကျဆင်းပြီး ဒေါ်လာ ၅၆၂ သန်းပဲ ရှိပါတယ်။
အမေရိကန်၊အစ္စရေး အီရန်စစ်ပွဲမှ တိုက်ရိုက်ဆုံးရှုံးမှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၅ သန်းခန့်ရှိပြီး ၂၀၂၆ ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်တွင်ပင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၀ သန်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြောင်း ကုမ္ပဏီက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Calcalist ၏ အဆိုအရ ဂျက်လေယာဉ်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ဒေါ်လာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရှယ်ကယ်လ်ငွေကြေး ခိုင်မာလာခြင်းတို့သည် El Al အပေါ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖိအားများ ထပ်မံပေး ခဲ့ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်က အီရန်နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးနောက် ဝယ်လိုအား ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာကြောင်း ကြေငြာခဲ့ သော်လည်း အစ္စရေးခရီးသွားဈေးကွက်သည် ရေတိုနှင့် မတည်ငြိမ်သော ဘွတ်ကင်လှိုင်းများအပေါ် မှီခိုနေရဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
El Al ၏ စုစုပေါင်းဘွတ်ကင်များသည် ဧပြီလကုန်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၂ ဘီလီယံအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယမန်နှစ်ကာလတူတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၀၂ ဘီလီယံနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ El Al သည် ဧပြီလ တွင် လစဉ်ရောင်းအား အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၆၀ သန်း စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် အီရန် အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးနောက် ပျမ်းမျှနေ့စဉ်ရောင်းအားမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁.၃ သန်းအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယခင်နှစ်ထက် ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာကြောင်း ကုမ္ပဏီက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အစ္စရေးစွမ်းအင်နှင့် လေကြောင်းကုမ္ပဏီများသည် အီရန်နှင့် စစ်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် လေကြောင်းနှင့် စွမ်းအင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းတို့၏ အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင် နေရဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အမြဲ ပျံသန်းသူများ၏ ကဏ္ဍတွင် Al-Aal ၏ အသားတင်အမြတ်ငွေသည် ၁၄.၄ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းပြီး ဒေါ်လာ ၁၁.၉ သန်းသာရှိတော့ကြောင်း ယင်းကဏ္ဍအတွက် လည်ပတ်မှုအမြတ်ငွေသည်လည်း ၂၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းပြီး ဒေါ်လာ ၁၆.၅ သန်းသာရှိတော့ကြောင်း သိရပါတယ်။
မတ်လတွင် Al-Aal သည် အစီအစဉ်၏လည်ပတ်မှုများကို NIS ၂.၇ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၉၂၀ သန်းခန့်) ခန့်တန်ဖိုးရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရပြီး Calcalist မှ Esracard သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟု Calcalist မှ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဤလှုပ်ရှားမှုသည် အနာဂတ်ဝင်ငွေများကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဖိအားများကို လျှော့ချမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။
Al Aal သည် သဘောတူညီချက်အသစ်သည် အဖွဲ့၏ အခွန်မဆောင်မီအမြတ်ငွေသို့ နှစ်စဉ် ရှီကယ်သန်း ၁၀၀ သန်းမှ ၁၃၀ သန်း (ဒေါ်လာ ၃၄ သန်းမှ ၄၄ သန်းခန့်) အထိ တိုးမြင့်လာစေရန် မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ကုမ္ပဏီသည် မိမိ ၏ “အမြဲပျံသန်းသူ” အစီအစဉ်၏ အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်ကို ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် ၄.၂ သန်းအထိ တိုးမြှင့်ရန်လည်း ရည်ရွယ်ထားပြီး လက်ရှိ ၃.၀၆ သန်းမှ မြင့်တက်လာရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
