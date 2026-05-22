အီရန်ရေတပ်၏ ညှိနှိုင်းမှုဖြင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို သင်္ဘော ၃၅ စင်း ထပ်မံဖြတ်သန်းသွား

IRNA ၏ အဆိုအရ အီရန်ရေတပ်၏ လူထုဆက်ဆံရေးဌာနက လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်း ရေနံတင်သင်္ဘောများ၊ ကွန်တိန်နာသင်္ဘောများနှင့် အခြားကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောများ အပါအဝင် သင်္ဘော ၃၅ စင်းကို ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤအစီရင်ခံစာအရ အကြမ်းဖက်အမေရိကန်တပ်မတော်၏ ကျူးကျော်မှုအပြီးတွင် ဤနေရာတွင် မငြိမ် မသက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း အီရန်ရေတပ်က ဤအရေးကြီးသော ပင်လယ်လမ်းကြောင်းကို သင်္ဘောများ အတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံစေခဲ့ပြီး ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောများကို ၎င်း၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ရေတပ်၏ လူထုဆက်ဆံရေးဌာနက မနေ့က အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန် ရေး အစောင့်တပ်ရေတပ်၏ ညှိနှိုင်းမှုနှင့် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်း သွားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
