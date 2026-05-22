တပ်မတော်သည် နိုင်ငံကိုကာကွယ်ရန် ၎င်း၏ကောင်းမွန်သောစစ်ဆင်ရေးအသင့်ဖြစ်မှုကို ပြသခဲ့ကြောင်း အီရန်သမ္မတ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ ဤအခါသမယတွင် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ ၏ တည်ငြိမ်မှုသည် နိုင်ငံ၏လုံခြုံရေးအတွက် အာမခံချက်ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရသည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကို အားကောင်းစေရန် ၎င်း၏စွမ်းရည်အားလုံးကို အသုံးပြုနေကြောင်း သမ္မတက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤအခါသမယတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အမီးရ်ဟာသမီ က ရန်သူများထံမှ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ကျူးကျော်မှု သို့မဟုတ် စွန့်စားမှုမှန်သမျှကို ရင်ဆိုင်ရန် တပ်မတော်၏ အပြည့်အဝအသင့်ဖြစ်မှုကို ကြေညာခဲ့ပြီး တိုက်ခိုက်သူများအား အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အညီ ပြတ်ပြတ်သားသားနှင့် ဝမ်းနည်းဖွယ်တုံ့ပြန်မှုကို ပေးအပ်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံတပ်မတော်သည် နိုင်ငံ၏လုံခြုံရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့် အီရန်ပြည်သူများကို မိမိ ၏အစွမ်းသတ္တိအားလုံးဖြင့် ကာကွယ်မည်ဖြစ်ပြီး ဤအကြောင်းကြောင့် မိမိ တို့၏အသက်ကို စွန့်လွှတ်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အမီးရ်ဟာသမီ က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
