မိုဘာဟေလဟ် အကြောင်း တစေ့ တစောင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏ စူရဟ် အာလေ့အင်န်မရာန်၏ အာယသ်တော် အမှတ် ၆၁ တွင် မိုဘာဟေလဟ် နှင်ြပတ်သက်ပြီးလာရှိပါတယ်။တမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) နှင့် နဂျရာန် ရှိ ခရစ်ယာန်များ အကြား ဖြစ်ပွားခဲတာဖြစ်ပါ တယ်။ရှီအဟ် သဖ်စီးရ် ပညာရှင်များ နှင့် အချို့ စွန်နီ သဖ်စီးရ် ပညာရှင်များဤ အာယသ်တော်အား အဆဟာဘေ ကေစာ တစ်နည်း အားဖြင့်ပန်းဂျသန် အထူးသဖြင့်အေမာမ် အလီ (အ.စ) ၏ကြီးကျယ်မြင်ြမြတ်မှု အတွက် ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြထားကြပါတယ်။ ဤအာယသ်တော်တွင် အေမာမ် အလီ (အ.စ) အား တမန်တော်မြတ်(ဆွ) ၏ နဖ်စ် ၊အသက်အဖြစ် ဖော်ပြထားပါတယ်။ အေမာမ် ရေဇာ(အ.စ) မှ ဤ အာယသ်တော် အား အမီးရိုလ်မိုအ်မေနီအေမာမ်အလီ (အ.စ) ၏ အကြီးကျယ် တကာ အကြီးကျယ်ဆုံး မြင့်မြတ် မှု အဖြစ် သတ်မှတ် မိန့်ကြားထားပါတယ်။
****************************************************************
END / 251
Your Comment