  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဗီ ီယုိ

ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီး သမိုင်းဝင် နှုတ်ဆက်ပွဲနှင့် ဈာပနအတွက် အသင့်ဖြစ်နေ / ကမ္ဘာ့တရားမျှတမှုရဲ့ အရုဏ်ဦး အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ နိုးထလာကြပါပြီ ။ ။ ။ video

၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1835033
ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီး သမိုင်းဝင် နှုတ်ဆက်ပွဲနှင့် ဈာပနအတွက် အသင့်ဖြစ်နေ / ကမ္ဘာ့တရားမျှတမှုရဲ့ အရုဏ်ဦး အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ နိုးထလာကြပါပြီ ။ ။ ။ video

အဗ်နာ ။ ။ ABNA သတင်းဌာနရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ သတင်းထောက် "ဇိုင်နဗ် " ရဲ့ သတင်းပေးပို့ချက်မှာ အီရန်နိုင်ငံရဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ ဈာပနအတွက် အသင့်ဖြစ်မှု နှင့် အာဇာနည် အေမာမ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) ဧည့်သည်များကို ကြိုဆိုမှု အကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

Download 12 MB

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha