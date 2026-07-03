ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီး သမိုင်းဝင် နှုတ်ဆက်ပွဲနှင့် ဈာပနအတွက် အသင့်ဖြစ်နေ / ကမ္ဘာ့တရားမျှတမှုရဲ့ အရုဏ်ဦး အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ နိုးထလာကြပါပြီ ။ ။ ။ video
၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1835033
အဗ်နာ ။ ။ ABNA သတင်းဌာနရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ သတင်းထောက် "ဇိုင်နဗ် " ရဲ့ သတင်းပေးပို့ချက်မှာ အီရန်နိုင်ငံရဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ ဈာပနအတွက် အသင့်ဖြစ်မှု နှင့် အာဇာနည် အေမာမ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) ဧည့်သည်များကို ကြိုဆိုမှု အကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
Your Comment