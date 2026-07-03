  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အမေရိကန်

နေတန်ယာဟု နှင့် ထရမ့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု

၄ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၀၀:၂၁
News ID: 1835038
နေတန်ယာဟု နှင့် ထရမ့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု

ရာဇဝတ်သား ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အကြမ်းဖက်သမား အမေရိကန်အစိုးရ၏ အကြီးအကဲတို့ သည် ယနေ့ ဖုန်းဖြင့် စကားပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Tasnim သတင်းဌာန အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့၏ အဆိုအရ ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးက အစ္စရေး အစိုးရ၏ ဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟုနှင့် (အကြမ်းဖက်သမား) အမေရိကန်အစိုးရ၏ သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် (အကြမ်းဖက်သမား ) တို့သည် ယနေ့ သောကြာနေ့တွင် ဖုန်းဖြင့် စကားပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။

ကြေညာချက်အရ ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟုနှင့် ဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် မကြာမီတွေ့ ဆုံရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha