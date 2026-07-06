  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

« အီရန် အာဇာနည် » အား နောက်ဆုံးဂါရဝပြုရန် ဖာ့စ်ပြည်နယ်မှ လိုက်ပို့မည့်သူ ၃၀၀,၀၀၀ ခန့် ထွက်ခွာ

၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၀၇:၄၃
News ID: 1836189
« အီရန် အာဇာနည် » အား နောက်ဆုံးဂါရဝပြုရန် ဖာ့စ်ပြည်နယ်မှ လိုက်ပို့မည့်သူ ၃၀၀,၀၀၀ ခန့် ထွက်ခွာ

ဖာ့စ်ပြည်နယ် အစ္စလာမ်ဝါဒ ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌက « အီရန် အာဇာနည် » ၏ သန့်ရှင်းသော ရုပ်ကလာပ် အား နောက်ဆုံးဂါရဝပြုခြင်းနှင့် ဈာပနအခမ်းအနားများသို့ တက်ရောက်ရန် ဖာ့စ်ပြည်နယ်မှ လိုက်ပြုမည့်သူ ၃၀၀,၀၀၀ ခန့် စေလွှတ်ထားကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင် ဘတ်စ်ကား ရာနှင့်ချီအပြင် ကိုယ်ပိုင်ကား ၅၀,၀၀၀ ကျော်ဖြင့်လည်း လိုက်ပို့မည့်သူ ကို တီဟီရန်နှင့် မရှ်ဟဒ်မြို့များသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ဟွတ်ဂျ်ဂျသိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် မလစ်မကာန် က « အီရန် အာဇာနည် »  ၏ ရုပ်ကလာပ်တော် အား နောက်ဆုံးဂါရဝပြုခြင်းနှင့် ဈာပနအခမ်းအနားများသို့ တက်ရောက်ရန် ဖာ့စ်ပြည်နယ်မှ လိုက်ပို့မည့်သူများ ကို ဇူလိုင် ၄ ရက်တွင် စေလွှတ်ခဲ့ပြီး၊ ပြည်နယ်တစ်ဝှမ်း၌လည်း တစ်ပြိုင်နက်တည်း အောက်မေ့ဖွယ်အစီအစဉ်များ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို ပြည်သူများက အားတက်သရော ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။

ထို့အပြင် ဖာ့စ်ပြည်နယ်ရှိ မြို့အသီးသီးမှ တီဟီရန်နှင့် မရှ်ဟဒ် မြို့များသို့ ဘတ်စ်ကား ၃၀၀ ခန့် စေလွှတ်ခဲ့ပြီး၊ ယင်းအနက် ရှီးရာဇ်မြို့မှ ဘတ်စ်ကား ၆၀ ပါဝင်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်

H.Iမလစ်မကာန် က အဆိုပါစာရင်းအင်းများသည် စနစ်တကျ စီစဉ်ထားသော ခရီးစဉ်များကိုသာ အခြေခံ ထားခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် သီးခြားခရီးသွားလာသူများ မပါဝင်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

၎င်းက ဆက်လက်၍ တရားဝင်စီစဉ်ထားသော ခရီးစဉ်များအပြင် ဘာသာရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ၊ ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ ဘတ်စ်ကား ၅၀ နီးပါးဖြင့်လည်း တီဟီရန်နှင့် မရှ်ဟဒ် မြို့များသို့ သီးခြားထွက်ခွာခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ထို့အပြင် ကိုယ်ပိုင်ကား ၅၀,၀၀၀ ကျော်ဖြင့် မိသားစုများအလိုက် အခမ်းအနားများသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသဖြင့် ဖာ့စ်ပြည်နယ်မှ စေလွှတ်သည့် လိုက်ပို့မည့်သူ စုစုပေါင်းအရေအတွက်မှာ ၃၀၀,၀၀၀ ခန့်ရှိကြောင်း H.Iမလစ်မကာန် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

H.Iမလစ်မကာန် က ဖာ့စ်ပြည်နယ်တွင် « အီရန် အာဇာနည် »  အား ဂုဏ်ပြုအောက်မေ့ဖွယ် အစီအစဉ်များကို ဆက်လက်ကျင်းပလျက်ရှိကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏အဆိုအရ အဆိုပါ အထူးအစီအစဉ်များကို ဇူလိုင် ၃ ရက်တွင် ရှားဟ်ကြေရာဂ် (အ.စ) ရောင်ဇာတော် ၌ အမျိုးသမီးများ၏ စုဝေးပွဲဖြင့် စတင်ခဲ့ပါတယ်။

ဆက်လက်ပြီး ဇူလိုင် ၄ ရက်တွင် အစိုးရဌာနများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ဝန်ထမ်းများ၏ စုဝေးပွဲ ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ဇူလိုင် ၅ ရက်တွင် ပညာရေးကဏ္ဍမှ တာဝန်ရှိသူများက ရှားဟ်ကြေရာဂ် (အ.စ) ရောင်ဇာတော် ၌ စုဝေးကြမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ထို့ပြင် ဇူလိုင် ၆ ရက်တွင် ပညာရှင်များနှင့် ဘာသာရေးပညာရှင်များအတွက် အထူးအောက်မေ့ဖွယ် အစီအစဉ်တစ်ရပ် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဇူလိုင် ၇ ရက်တွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကလည်း အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားများ၌ ပါဝင်ဂါရဝပြုကြမည်ဖြစ်ကြောင်း H.Iမလစ်မကာန် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha