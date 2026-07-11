အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးအား ဂုဏ်ပြုအောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားကို ဟဇရသ် မအ်စူမဟ်(စ.အ) ၏ ရွှေရောင်ဗိမာန်တော်၌ ကျင်းပ ။ ။ Photos

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
အဗ်နာ ။ ။ လက်ရှိ အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး၏ အမြင့်မြတ်ဆုံး ခေါင်းဆောင်ကြီး နှင့် အစ္စလာမ်အွန်မသ် ၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် ကြီး အား ဂုဏ်ပြုအောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားကို လက်ရှိ အမြင့်မြတ်ဆုံး ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ စီစဉ်မှုဖြင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက် (သောကြာနေ့) ညပိုင်းတွင် ဟဇရသ် မအ်စူမဟ်(စ.အ)၏ ရွှေရောင်ဗိမာန်တော်ရှိ အေမာမ် ခိုမေနီ ဝတ်ပြု ဆောင်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ မရ်ဂျအ်ကြီးများ၊ အစ္စလာမ်ပညာရှင်ကြီး များ၊ ဟောင်ဇေအေလ်မီယေ နယ်ပယ်မှ ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တာဝန်ရှိအရာရှိများနှင့် ပြည်သူလူထု အလွှာအသီးသီးမှ လူအများအပြား တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါတယ်။ အေမာမ်ခိုမေနီ ၏ မြေးငယ် H.I ဆယက်ဒ် အလီ ခိုမေနီ မှ တရား ဟောကြား ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment