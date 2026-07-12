အမျိုးသားအိမ်ရာစီမံကိန်းမှ နေအိမ် ၁၈၈,၀၀၀ ခန့်ကို မိသားစုများထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံသတင်းဌာန၏ အိမ်ရာနှင့် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးသတင်းအဖွဲ့၏ ဖော်ပြချက်အရ Bank Maskan(အိမ်ရာဘဏ်) က ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာတွင် အဆိုပါဘဏ်သည် အမျိုးသား အိမ်ရာစီမံကိန်း အတွက် အစိုးရ၏ အဓိကဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့သူအဖြစ် ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက် အထိ ဆောက်လုပ် ရေး လုပ်ငန်းရှင် များအား တိုမန် ၁၅၃ ထောင်ဘီလျံကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေ (Share Financing) ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထို့ပြင် အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင် Bank Maskan သည် အိမ်ရာယူနစ် ၁၈၈,၀၀၀ ခန့်ကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် မိသားစုများထံ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ယင်းသည် ဘဏ် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အိမ်ဝယ်လိုသူများ အကြား ထိရောက်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ထင်ဟပ်စေကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
Bank Maskan သည် အမျိုးသားအိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်တစ်ခုလုံးမှ ပေးအပ်သော ချေးငွေစုစုပေါင်း၏ ၅၃ ရာခိုင်နှုန်းကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အိမ်ရာကဏ္ဍ ဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုတွင် ဦးဆောင်နေသော ဘဏ်အဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။
ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်စုစုပေါင်း ၃၉၃,၉၄၁ ခုအနက် ၃၈၂,၆၁၉ ယူနစ်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေ (Share Financing) ကို ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ တိုးတက်မှုအဆင့်အလိုက် ချေးငွေထုတ်ပေးသည့် မူဝါဒကို ကျင့်သုံးခြင်း ကြောင့် ယခုအချိန်အထိ စာချုပ်များ၏ စုစုပေါင်းတန်ဖိုး၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကာ ယင်းက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ အရှိန်အဟုန်ကို ပိုမိုမြင့်တက်စေခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထား ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment