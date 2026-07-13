  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဗီ ီယုိ

အီရန်လေယာဉ် ဆင်းသက်မည့်အချိန်မတိုင်မီ ဆနအာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို ဆော်ဒီအာရေဗျက တိုက်ခိုက်ခဲ့ သည့် အခိုက်အတန့် ။ ။ video

၁၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1839887
အီရန်လေယာဉ် ဆင်းသက်မည့်အချိန်မတိုင်မီ ဆနအာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို ဆော်ဒီအာရေဗျက တိုက်ခိုက်ခဲ့ သည့် အခိုက်အတန့် ။ ။ video

အဗ်နာ ။ ။ ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ တိုက်လေယာဉ်များက ဆနအာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် အခိုက်အတန့်ကို ပြသထားသည့် ရုပ်သံမှတ်တမ်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း လေယာဉ်ပြေးလမ်းများနှင့် လေဆိပ်ဝင်းအတွင်းရှိ နေရာများကို ဒုံးကျည်များနှင့် ဗုံးများဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ယင်းတိုက်ခိုက်မှုသည် အီရန်နိုင်ငံ၏ Mahan Air ခရီးသည် တင်လေယာဉ်တစ်စင်း ဆနအာလေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်ရန် ဦးတည်ပျံသန်းနေစဉ်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ယီမင်၏ အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် (ဟူသီ) အဖွဲ့ကလည်း ဤဖြစ်ရပ်ကို တင်းမာမှု လျှော့ချရေး ကာလ၏ အဆုံးသတ် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

Download 6 MB

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha