«တစ္ဆေခေါင်းဆောင်» ဟူသော ဝေဖန်ချက်များ နှင့် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါခါမေနာအီ ၏ အနာဂတ်အခန်းကဏ္ဍ / အီရန်ဘက်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်များ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
မကြာသေးမီကာလအတွင်း အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီနှင့် ပတ်သက်၍ လူမှုကွန်ရက်များနှင့် နိုင်ငံတကာမီဒီယာအချို့တွင် အမျိုးမျိုးသော ခန့်မှန်းချက်များ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
အချို့သော ဝေဖန်သူများက ၎င်း၏ လူမြင်ကွင်းမှ ပျောက်ကွယ်နေမှုကို အခြေခံ၍ ဒဏ်ရာရရှိထားခြင်း၊ အသက် အန္တရာယ်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်း စသည့် အကြောင်းပြချက်များဖြင့် သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သို့သော် အီရန်ဘက်မှ ထောက်ခံသူများကမူ ယင်းအမြင်များသည် အီရန်၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေအပေါ် သံသယများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်ရွယ်သော သတင်းပုံဖော်မှုများဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကြပါတယ်။
၎င်းတို့၏ အဆိုအရ အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီသည် အသက်ရှင်လျက်ရှိပြီး အီရန်နိုင်ငံ၏ အရေးကြီးသော နိုင်ငံရေးနှင့် ဘာသာရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဆက်လက် ပါဝင်နေသည်ဟု ဆိုကြပါတယ်။
အီရန်သည် ဘာသာရေးအခြေပြု နိုင်ငံရေးစနစ်ရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သောကြောင့် ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အရေးကြီးသော ကိစ္စရပ်များကို လွယ်ကူစွာ ဖုံးကွယ်ထားနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်းလည်း ထောက်ပြကြပါတယ်။
ထို့အပြင် အီရန်မီဒီယာများတွင် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီနှင့် နီးစပ်သူများ၊ အဆင့်မြင့် တာဝန်ရှိသူများ (အီရန်သမ္မတ နှင့် အခြား အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ် များ) အကြား ဆက်သွယ်မှုများ ရှိနေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းများကို တရားဝင်အရင်းအမြစ်များကလည်း ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
လူမြင်ကွင်းတွင် မကြာခဏ မပေါ်လာခြင်းမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာကြောင့် မဟုတ်ဘဲ လုံခြုံရေးအခြေ အနေများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထောက်ခံသူများက ရှင်းပြကြပါတယ်။ ခေတ်မီနည်းပညာများနှင့် လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုများ တိုးလာနေသည့်အခြေအနေတွင် အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်များ၏ တည်နေရာနှင့် လှုပ်ရှားမှုများကို ကန့်သတ်ထားခြင်းသည် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က ဆိုကြပါတယ်။
ထို့အပြင် အီရန်၏ ဥပဒေအရ အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်ရာထူး လစ်လပ်သွားပါက သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း ဆက်ခံခေါင်းဆောင် ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လက်ရှိအချိန်အထိ ထိုသို့သော လုပ်ငန်းစဉ် မဖြစ်ပေါ်သေးခြင်းသည် ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ တည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံသူများက ထောက်ပြ ပြောဆိုကြပါတယ်။
အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ၏ အနာဂတ်အခန်းကဏ္ဍသည် အီရန်နိုင်ငံရေးတွင် စောင့်ကြည့်ရမည့် အရေးကြီးသော အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏ လူမြင်ကွင်း သို့ ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာမည့် အချိန်နှင့် အခန်းကဏ္ဍသည် နိုင်ငံရေးအခြေအနေများပေါ် မူတည် နေမည်ဖြစ် ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment