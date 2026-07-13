ယီမင်မှ ဆော်ဒီအာရေဗျရှိ လေဆိပ်တစ်ခုကို ဒုံးကျည် အနည်းဆုံး ၆ စင်းဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းများ ဖော်ပြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ) သတင်းဌာန၊ အဗ်နာ
သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ ယီမင်နိုင်ငံဘက်မှ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရှိ လေဆိပ်တစ်ခုကို ဦးတည်၍ အနည်းဆုံး ဒုံးကျည် ၆ စင်းဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်အထိ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု၊ သေဆုံးသူနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ အရေအတွက်ကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိသေးပေ။ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်များကိုလည်း ဆက်လက်စောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ ယခုဒုံးကျည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုသည် ဆော်ဒီအာရေဗျဘက်မှ ယီမင်ရှိ လေဆိပ်တစ်ခုကို တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအပေါ် ပြန်လည်တုံ့ပြန်သည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
လက်ရှိတွင် အီရန်၊ အမေရိကန်နှင့် အာရပ်နိုင်ငံများအကြား ဒေသတွင်းတင်းမာမှုများ ဆက်လက်မြင့် တက်နေချိန်၌ ယခုဖြစ်စဉ်သည် ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးအခြေအနေကို ပိုမိုစိုးရိမ်ဖွယ် ဖြစ်စေသည့် အခြေ အနေတစ်ရပ်အဖြစ် ရှုမြင်ခံနေရပါတယ်။
ထို့အပြင် လေ့လာသူအချို့က ယီမင်ရှိ လေဆိပ်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုသည် ဒေသတွင်း မတည်ငြိမ်မှုများ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေရန် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးဘက်မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယင်းအတွက် ဆော်ဒီအာရေဗျအပေါ် အပြစ်ပုံချရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment