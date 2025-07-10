မြန်မာရွေးကောက်ပွဲအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးပေးရန် မလေးရှား တိုက်တွန်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဇူလိုင် ၉ ရက်က ကွာလာလမ်ပူမှာ ၃ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးမှာ မိန့်ခွန်းပြောနေချိန်အတွင်း မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုဟာမက်ဟာဆန်က ထည့်သွင်း ပြောသွားခဲ့တာပါ။
“အိမ်နီးနားချင်း မြန်မာနိုင်ငံက အကျပ်အတည်းဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ အသိစိတ်ထဲမှာ ဆက်လက်ဖိစီးနေတယ်။ အာဆီယံက စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လည်း လက်တွေ့မှာ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ တိုးတက်မှုကို မတွေ့ရသေးပါဘူး။”
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ နှောင့်နှေးနေတာဟာ ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံစားနေရကို ရှည်ကြာစေပြီး ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးကိုလည်း ခြိမ်းခြောက်နေတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကြေညာချက်တွေကို လက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါကြောင်းနဲ့ သက်ဆိုင်သူအားလုံး အထူးသဖြင့် အာဏာရယူထားတဲ့ စစ်ကောင်စီ အနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့အညီ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှုပြီး ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်လို့ မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကျပ်အတည်းကို မြန်မာနိုင်ငံက ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာ့နည်းဟန်အတိုင်း ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဖြေရှင်းရေးလမ်းစဉ်ကို ဆက်လက်ပံ့ပိုး ထောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
မိုဟာမက်ဟာဆန်ရဲ့ ပြောကြားချက်ဟာ အခုလက်ရှိ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူထားတဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ စစ်အုပ်စုက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံကြောင်း ညွှန်ပြနေတာ ဟုတ် မဟုတ် မရှင်းလင်းသေးပါဘူး။
မလေးရှားဟာ အရင်တုန်းကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကို ငြိမ်းချမ်းရေးထက် ဦးစားပေး မလုပ်ဆောင်သင့်ဘူးလို့ ပြောထားခဲ့ဖူးပါတယ်။
