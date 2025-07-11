ရှိက်ခ် အေမာမ်မီ အလ်ဟာဒီ အမည်ရှိလူတစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခြင်း၏သတင်းသည် လုံးဝ(လုံးဝ) လိမ်ညာမှုသာဖြစ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRAN Uurdu သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဤသတင်းသည် လုံးဝ (လုံးဝ) အတုအယောင်ဖြစ်ပြီး ဤသတင်း ကို အတည်ပြုရန် ခိုင်လုံသောစာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ် အထောက်အထားမရှိကြောင်း စိစစ် သုတေသနပြုချက် အရ သိရကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ရှိက်ခ် အေမာမ်မီ အလ်ဟာဒီ နှင့် ၎င်းအားဖမ်းဆီးထားသည့် ဓာတ်ပုံအား ဉာဏ်ရည်တု (AI) နည်းပညာ ဖြင့် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အရောင်များ၊ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပါဝင်ပစ္စည်းများသည် လုံးဝ(လုံးဝ) အတု ဖြစ်ကြောင်း ကောလာဟလ သတင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(AI) နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူများ အတွက် သတင်းလိမ် သတင်း ညာသာဖြစ်ကြောင်း အလွန်သိသာ ထင်ရှား ပါ တယ်။
မီဒီယာ ၌ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းတု ၊သတင်းလိမ်များ ဘက်လိုက် သတင်း များ ကို ပျံ့ နှံအောင် ပြုနေခြင်း မှာ အကြမ်းဖက် အမေရိကန် နှင့် အကြမ်းဖက် အစ္စရေး တို့၏ လက်ချက် များ ဖြစ်ပြီး စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်ရေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းတို့အနေ ဖြင့် ကမ္ဘာကြီးသည် အရင်လိုမဟုတ်ဘဲ နည်းပညာ အလွန်တိုးတက်လာပြီး ဖြစ်ရပ်မှန် ၊အမှန်တရား ကို အချိန်ကြာကြာ ဖုံးဖိလို့မရတော့ကြောင်း မေ့နေရှာပါတယ်။
