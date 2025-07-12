ဇီယွန်ဝါဒီ အလုပ်သမားအများစုသည် အစ္စရေးမှ ပြောင်းရွေ့ နေထိုင်လိုကြသည်ဟု ဇီယွန်နစ်သတင်းစာတွင် ဖော်ပြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr News Agency ၏ အစီရင်ခံစာအရ ထိပ်တန်းဇီယွန် သတင်းစာ Yedioth Ahronoth က အစ္စရေးရှိ အလုပ်သမား လူတန်းစား အများစုသည် နိုင်ငံခြားသို့ ပြောင်းရွေ့ ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
မကြာသေးမီက စစ်တမ်းတစ်ခုအရ အစ္စရေးအလုပ်သမား ၇၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် နိုင်ငံမှထွက်ခွာရန် အလေး အနက်ထား စဉ်းစားနေကြပြီး လွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ်အတွင်း အမြင့်ဆုံးနှုန်းထားဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် အစ္စရေးလုပ်သားများအတွက် ရေပန်းအစားဆုံးနေရာအဖြစ် နယူးယောက်တွင် ရပ်တည် နေပြီး လော့စ်အိန်ဂျလိစ်နှင့် မိုင်ယာမီကဲ့သို့သော မြို့များသည် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရန် ရေပန်းစားသော နေရာများ ဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဥရောပနိုင်ငံများသို့ အစ္စရေး ရွေ့ ပြောင်းနေထိုင်မှု လမ်းကြောင်းသည် သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားကြောင်း ဥရောပတွင် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ဆန့်ကျင်ရေး တိုးလာခြင်းနှင့် မွတ်ဆလင် လူဦးရေ တိုးလာခြင်းတို့ ပါဝင်သည့် အဓိက အကြောင်းရင်းများ ဖြစ်သည်ဟု သတင်းစာက ရေးသားထားပါတယ်။ ယင်းအချက်များသည် ဥရောပ အစား အစ္စရေးအလုပ်သမားများကို အမေရိကန်သို့ ဆွဲဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စရေးအလုပ်သမားများသည် စီးပွားရေး သို့မဟုတ် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအတွက် တစ်ခုတည်းသော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုကို မစဉ်းစားတော့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းများကို ၎င်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ထည့်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဤလမ်းကြောင်းသည် ဇီယွန်ဝါဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ကြီးထွားလာသော ပြည်တွင်းမလုံခြုံမှုနှင့် မကျေနပ်မှု များကို ထင်ဟပ်စေပါတယ်။
