အစ္စရေး၏ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် ယီမင်ဝန်ကြီးချုပ် ရှဟီးဒ် ဖြစ်

၃၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၅ - ၂၁:၄၀
News ID: 1721991
အစ္စရေး၏ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် ယီမင်ဝန်ကြီးချုပ် ရှဟီးဒ် ဖြစ်

အကြမ်းဖက် အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုတွင် အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် အဲဟ်မဒ် ဂါလစ်ဗ် အရ်ရဗဝီ ရှဟီးဒ် ဖြစ် ခဲ့ရသည့်အကြောင်း ယီမင်အစိုးရသတင်းရင်းမြစ်များက အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr News Agency ၏ အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ ယီမင်အစိုးရသည် ကြာသပတေးနေ့တွင် အကြမ်းဖက် ဇီယွန်အစိုးရ၏ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ယီမင်ဝန်ကြီးချုပ် အဲဟ်မဒ် ဂါလစ်ဗ် အရ်ရဗဝီ ရှဟီးဒ် ဖြစ် ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ အကြမ်းဖက် ဇီယွန်ဝါဒီ အစိုးရသည် ဆနအာ ၏ နယ်မြေ အသီးသီးကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ အခြားနိုင်ငံသား အများအပြားလည်း ရှဟီးဒ် သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

အကြမ်းဖက် ဇီယွန်အစိုးရသည် ယီမင်၏ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် အမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ယီမင်က ဝမ်းနည်းဖွယ်အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး အကြမ်းဖက် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရသည် မိမိ ၏အမှားအတွက် ပြင်းထန်စွာ အပြစ်ပေးခံရမည်ဖြစ် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

