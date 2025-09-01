အစ္စရေး သည် ငရဲတံခါးများကို မိမိ ဘာသာသူ ဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယီမင် ဗိုလ်ချုပ် ကြီး ပြောကြား
၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၀၈:၄၀
News ID: 1722506
ယီမင် စစ်ဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် အလ်ဂမာရီ က ဆနအာ ရှိ ယီမင် အစိုးရအကြီးအကဲ နှင့် ဝန်ကြီး များကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့် အစ္စရေးသည် ငရဲတံခါးများကို မိမိ ဘာသာသူ ဖွင့်ပေးလိုသည် ဖြစ်ကြောင်း မိမိတို့ ၏ တုံ့ပြန်မှုသည် ပြင်းထန် ၊ နာကျင်၊ ထိရောက်ပြီး သြဇာရှိသော မဟာဗျူ ဟာရွေးချယ်မှု များဖြင့် တုံ့ပြန် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
Your Comment