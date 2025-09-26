သက္က်ဝါ ဆိုတာ ?

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
သက္က်ဝါ ဆိုသည့် စကားလုံး ကို ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မကြာခဏ အထူးသဖြင့် သောကြာနေ့ သောကြာနမာဇ် ခွသ်ဗဟ်မှာတော့ ကြားဖူးနေကြဖြစ်ပါတယ်။ သက္က်ဝါ အား အနှစ်ချုပ် အနေဖြင့် အနည်းငယ် လေ့လာ ကြည့်ကြမည် ဖြစ်ပါတယ်။
သက္က်ဝါ ဆိုသည်ဝေါဟာရသည် ( ဝါကာရာ) ဆိုသည်ပင်းမ စကားလုံးမှ ဆင်းသက် လာပါတယ်။၎င်း၏အဓိပ္ပါယ် မှာ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ရှောင်ဖယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှရီအီ အဓိပ္ပါယ်မှာ မိမိ၏လောကုတ္တရာ အတွက် အရှုံးဖြစ်စေသည့် အရာများ မှရှောင့်ဖယ်ခြင်း အားခေါ်ဆိုပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းဆိုရ လျှင် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ပြုခိုင်းသည့်အရာများကိုကျင့်ဆောင်ပြီး၊ ရှောင်ခိုင်းသည့်အရာများကိုရှောင်ခြင်းအားခေါ်ဆိုပါတယ်။
အေမာမ်ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ်က် (အ.စ)သခင်ကြီးထံ သက္က်ဝါ နှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်း သည် အချိန် အေမာမ် (အ.စ) သခင်မှ အဖြေပေးတော် မူသည်မှာ - « အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ အမိန့်ပေးထား သည့်နေရာတိုင်းဦးညွတ် လိုက်ပါ (လိုက်နာပါ) ၊ တားမြစ်ထား သည့်နေရာ တိုင်းမှဝေးဝေးနေလိုက်ပါ ။ »
ထိုအတွက်ကြောင့် သက္က်ဝါခေါ်သီလသမာဓိသည် နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်။
ပထမအမျိုးအစားမှာအလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်၏အမိန့်ကိုနားခံကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် ဝါဂျစ်ဗ်မှန်သမျှကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းဆို ရလျှင်မည်သည် ဝါဂျစ်ဗ် မှန်သမျှ ကိုလက်မလွတ် ခြင်း ဖြစ်ပေတယ်။ ဝါဂျစ်ဗ်ဆိုသည်မှာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ချမှတ်ထားသည် အချက်များမှန်သမျှကို မလိုက်နာမကျင့်သုံးပါကအလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်၏အမျက်တော်စူးရှမှုကိုဖြစ်စေသည်အရာကိုခေါ်ဆိုပါတယ်။ ဝါဂျစ်ဗ်မှန်သမျှကို လက်မလွတ်ခြင်းနှင့် အတူတတ်နိုင်သမျှ၊မိုစ်သဟဗ်များကို လည်းလက်မလွတ်သင့် ချေ ။မိုစ်သဟဗ်ဆို သည်မှာပြုလုပ်လျှင်စဝါဗ်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊မပြုလုပ်ပါက၊အပြစ်မထိုက်ချေ။
ဒုတိယအမျိုးအစား မှာအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်တားမြစ်ထားသည်ဟရမ်မှန်သမျှမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟရာမ်ဆိုသည်မှာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်တားမြစ်ထားသည်အချက်များမှန်သမျှကို မရှောင်ကြဉ် ပါက အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏အမျက်တော်စူးရှမှုကိုဖြစ်စေ သည်အရာကိုခေါ်ဆိုပါသည်။ အခြားတဖက်တွင် လည်း မက်(က)ရူးများကိုလည်းရှောင်ဖယ်၊ရှောင်ကြဉ်ရပေမည်။မက်(က)ရူး ဆိုသည် ကားရှောင်ကြဉ်လျှင် ဆဝါးဗ် ရမည်ဖြစ်ပြီး ၊ မရှောင်လျှင် အပြစ်မထိုက်ချေ။အကြင်မည်သူမဆို သက္က်ဝါ အဆင့်မြင့် ကိုဆွတ်ခူး လိုလျှင် ဒုတိယ အမျိုးအစား ဖြစ်သည့် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်တားမြစ်ထားသည် ဟရာမ်မှန်သမျှမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း ကိုပို အလေးပေး ဆောင်ရွက်ရပေမည်။ အကြောင်းမှာ ဤကဲ့သို့ ဟရာမ်မှန် သမျှမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း ဖြင့်ကောင်းမြတ် သည်လုပ်ရပ်မှန်လျှင် မည်မျှပင်နည်းပါးစေ ၊ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင် လက်ခံ တော်မူပေမည်။အကြောင်း မှာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ကိုယ်တော်တိုင် မိန့်တော်မူထားသည်ကား -
« ဧကန်အမှန် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သည် မွတ်သကီ(ဟရမ်များကိုရှောင်ကြဉ်သူများ )၏ (ကောင်းမှု)ကိုသာ လက်ခံတော်မူပေမည် ။»
တမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)မှ လည်းမိန့်တော်မူထား သည်ကား - « ဒိုအာ ကဘူလ် ဖြစ်ရန် အတွက် မွတ်သကီ (ဟရာမ်များကိုရှောင်ကြဉ်သူ) နှင့် အနည်းငယ်တောင်းခိုင်း လျင်လုံလောက်ပြီး၊ အရသာရှိသည် ထမင်း အတွင်း ဆားအနည်းငယ်သာထည့်ဖို့လိုသကဲ့သို့ဖြစ်ချေသည်။ »
ကျနော်တို့ အားလုံး အနေဖြင့် သက္က်ဝါ တရားကို အမြဲတမ်း စွဲမြဲစွာ ဆုပ်ကိုင် ထားနိုင် အောင် ကြိုးပမ်း ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်ကို အလ္လာဟ် ၏ အမြင်တွင် အမြင့်မြတ်ဆုံး သူများ စာရင်း တွင် ပါဝင်ရန် အတွက် ငွေချမ်းသာဖို့ထက် ၊ ပညာတတ် ဖို့ထက် သက္က်ဝါ တရား ရှိဖို့ ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သက္က်ဝါ မရှိလျင် ငွေဘယ် လောက် ချမ်းသာချမ်းသာ ၊ ပညာ ဘယ်လောက် တတ်တတ် မိမိလူမျိုး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် အဆိပ် ၊ ဆုံးရှုံးမှု ၊ ပြဿနာ မှ လွဲ၍ မည်သည့် အကျိုး မှ ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
