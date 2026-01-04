မိမိ နိုင်ငံဟာ ဘယ်နိုင်ငံ၏ ကိုလိုနီနယ်မြေ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ကြောင်း ဗင်နီဇွဲလား ဒုတိယသမ္မတ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဗင်နီဇွဲလား ဒုတိယသမ္မတ ဒယ်လ်စီ ရိုဒရီ ဂွက်ဇ် က ဗင်နီဇွဲလားရဲ့ တရားဝင်သမ္မတ တစ်ဦးတည်းသောသူက နီကိုလက်စ် မာဒူရိုဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အစွမ်းအစနဲ့ ဗင်နီဇွဲလားကို ကာကွယ်ဖို့ အသင့်ရှိနေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ဟာ ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုအတွက်မဆို အသင့်ရှိနေပြီး နိုင်ငံမှာ အစိုးရတစ်ရပ် ရှိနေတယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေကို ပြောကြားလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါ တယ်။
ဆက်လက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ နိုင်ငံအပေါ် စစ်ရေးအရ ကျူးကျော်မှုတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မိမိ နိုင်ငံနှင့် မိမိတို့၏ ကလေးများ ၏ အနာဂတ်ကို ကာကွယ်သူများ အဖြစ် ဆက်လက်ရှိ နေမှာဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည်သူတွေကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အစွမ်းအစနဲ့ ထောက်ခံသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
