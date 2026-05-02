အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏အစီရင်ခံစာအရ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ဂျာမနီဆန့်ကျင်ခြင်းအပြောအဆိုများပြုပြီးနောက် ဖရီဒရစ် မာ့စ်သည် မွန်စတာရှိ စစ်ရေးသင်တန်းမြေတစ်ခုသို့ သွားရောက်လည်ပတ်စဉ်တွင် ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က စိုင်ပရပ်စ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် ဥရောပကောင်စီ အစည်းအဝေး မတိုင်မီမှာ တီဟီရန် အပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ဖိအားတွေကို ထပ်တိုးမြှင့်ရန် ကျွန်တော် လှုံ့ဆော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သူက ၎င်းကို သက်သေပြရန် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား ကို ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် လူအားလုံးအတွက် အကြီးမားဆုံး စီးပွားရေးအနာတရများ ဖြစ်စေနိုင်သည် ဟု ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဂျာမနီ ဝန်ကြီးချုပ်က အီရန်သည် ဆွေးနွေးထိုင်ခုံဆီ ပြန် သွားရန် အချိန်ဖြုန်းခြင်းကို ရပ်ဖို့ ဒေသတစ်ခုလုံး၊ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကို ဓားစာခံ မလုပ်သင့် ဟု ပြောခဲ့ပါတယ်။
သူက ထပ်မံ၍ အီရန်၏ စစ်ရေးနှင့်ဆိုင်သော နျူကလီးယား အစီအစဥ်များကို ရပ်သင့်ပြီး အစ္စရေး နှင့် ဒေသအတွင်းရှိ မိတ်ဖက်များကို ထပ်မံ တိုက်ခိုက်မှု မပြုသင့် ဟု ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဂျာမနီ ဝန်ကြီးချုပ်က ဆက်လက်ပြီး အီရန် သည် လျှော့ပေးမည်ဆိုလျင် ပိတ်ဆို့မှုများ လျှော့ချ ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း မဟုတ်လျင် ဖိအားများ တိုးကို မြှင့်ရန် လိုအပ်သည် ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သူ၏ထုတ်ပြန်ချက်များသည် ထရမ့်က အမေရိကန်တပ်သား များကို ဂျာမနီမှ ထုတ်မည် ဟု ပြောကြားသည့် အချိန်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဂျာမနီသတင်းမီဒီယာများအဆိုအရ မတ်စ်က အမေရိကန်အပေါ် ချစ်ကြည်ရေး လက်ဆောင်ပို့သကဲ့သို့ မိန့်ခွန်း ပြောကာ အမေရိကန်နှင့် အတူလုပ်ကိုင်သည့် ဗဟိုမဟာမိတ်စစ်ရေးသဘာဝသည် အလွန်အရေးကြီးသည် ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မတ်စ်က ပူးပေါင်းစစ်ရေးကို ညွှန်ပြကာ “ဂျားမနီစစ်တပ်က ဤနေရာ မွန်စတာတွင် ပြုလုပ်နေသည့် လေ့ကျင့်မှု များမှာ အလွန် ထင်ရှားကောင်းမွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ မဟာမိတ် NATO ကို ပိုမိုခိုင်မာစေသည်” ဟု ဆိုသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်က ထပ်မံ၍ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များသည် မွန်စတာနှင့် ဂျာမနီရှိ အခြား ဒေသများတွင် အမေရိကန်နှင့် NATO (နေတိုး) မိတ်ဖက်များ လက်တွဲ နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည် ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
