သမ္မတထရမ့်သည် နေတန်ယာဟု၏ အချက်ပြမှုများကို လိုက်နာနေကြောင်း အမေရိကန်သတင်းထောက် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အမေရိကန်သတင်းထောက်နှင့် လူသိများသော ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်မှူး Tucker Carlson က အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟု၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် ရှိနေပြီး စစ်ပွဲကို စတင်ရန် အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရရုံသာမက စစ်ပွဲကို အဆုံး သတ်ရန်လည်း အာဏာမရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်သည် အီရန်နှင့် စစ်ပွဲကို စတင်ခဲ့ပြီး စစ်ပွဲမှ လွတ်မြောက်ရန် မအောင်မြင်ခဲ့သောကြောင့် နေတန်ယာဟု၏ လက်ထဲတွင် အကျဉ်းသားတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း Carlson က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည် ယူဆချက် တစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်သည် စစ်ပွဲအတွင်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအကြောင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြောဆိုခဲ့ပြီး ညှိနှိုင်းမှုများသည် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး အရာအားလုံးသည် မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းသို့ ဦးတည်နေကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် အီရန်သည် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်ခု၏ မြေကို သိမ်းပိုက်ခြင်းသည် စစ်ပွဲအတွက် အကြောင်းပြချက် အဖြစ် အသုံးမပြုနိုင်သောကြောင့် အစ္စရေးသည် တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်မှ ဆုတ်ခွာရန် ဆွေးနွေးပွဲများအတွက် အခြေအနေတစ်ခု ဖန်တီးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်၏ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကြေငြာပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း အစ္စရေးသည် လက်ဘနွန်ရှိ အရပ်သားများအပေါ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးသည် မိမိ ၏ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးအတွက် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ စစ်ပွဲ မပြီး ဆုံး စေရန် ဆွေးနွေးပွဲများကို တားဆီးရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကားလ်ဆန်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် အစ္စရေးအပေါ် အလွန်အမင်း မှီခိုနေရကြောင်း ထရမ့်ကဲ့သို့သော နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးပင် နေတန်ယာဟုကို ရပ်တန့်ရန် အခွင့် အာဏာမရှိ ခြင်းမှာ အကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်ကိုယ်တိုင်က ဆွေးနွေးပွဲများမှတစ်ဆင့် စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်လိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သော်လည်း အစ္စရေးက ဤကြိုးပမ်းမှုများကို ဟန့်တားခဲ့သော်လည်း ထရမ့်က နေတန်ယာဟုကို ဝေဖန်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။
ဤအခြေအနေသည် ထရမ့်သည် နေတန်ယာဟု၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် လုံးဝရှိနေကြောင်း သက်သေ ပြနေပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment