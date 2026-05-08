ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် အဓိကအကျပ်အတည်းကြောင့် သင်္ဘော ၁၆၀၀ သောင်တင်နေကြောင်း အမေရိကန် မီဒီယာ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ CNN သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအနီးတွင် သင်္ဘော ၁၆၀၀ ခန့် လှည့်လည်သွားလာနေကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။ CNN သည် စစ်ပွဲစတင်ချိန်မှစ၍ သင်္ဘော ၃၂ စင်းကို ဒုံးကျည်များဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ၁၀ ဦး သေဆုံးပြီး ၁၂ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်းကို ရည်ညွှန်း၍ ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်းက ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် စစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ သို့မဟုတ် ရေတပ်စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ဤအကျပ်အတည်းအတွက် အမြဲတမ်းနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် အယ်လ်ဂျာဇီးရားက အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် တီဟီရန်သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းသွားသော သင်္ဘောများအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသစ်များကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး စစ်ရေး အဖွဲ့ အစည်းများ နှင့် မဖြစ်မနေဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် ဤအရေးကြီးသောလမ်းကြောင်းကို ပိုမိုထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးစား နေသည့် သီးခြားလမ်းကြောင်းများကို ကန့်သတ်ခြင်းအပါအဝင်၊ ဤအရေးကြီးသောလမ်းကြောင်းကို ပိုမို ထိန်းချုပ် ရန် ကြိုးစားနေပါတယ်။
