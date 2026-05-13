ဘေရွတ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ အရပ်သားယာဉ်နှစ်စီးကို အစ္စရေးဒရုန်း နဲ့ တိုက်ခိုက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏အစီရင်ခံစာအရ အစ္စရေးဒရုန်းတစ်စင်းသည် လက်ဘနွန်မြို့တော်၏တောင်ဘက် ၂၅ ကီလိုမီတာ အကွာရှိ ဘေရွတ်ဆိုင်ဒွန်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ကားတစ်စီးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ထုတ်ဝေထားသောပုံများအရ တိုက်ခိုက်မှုတွင် ဗင်ကားတစ်စီးကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပထမတိုက်ခိုက်မှုအပြီးတွင် အစ္စရေးစစ်တပ်သည် အခြားအရပ်သားယာဉ်တစ်စီးကိုလည်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
Sputnik ၏အဆိုအရ အစ္စရေးဒရုန်းတစ်စင်းသည် ပထမတိုက်ခိုက်မှုအပြီး မကြာမီတွင် ဘေရွတ်တောင်ပိုင်းရှိ တူညီသောဧရိယာရှိ အခြားအရပ်သားယာဉ်တစ်စီးကို ပစ်မှတ်ထား၍ ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
အစ္စရေးသည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲသည့် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုတိုင်း ကတိမတည်သည့် လူမျိုး နဲ့ နိုင်ငံဖြစ် ကြောင်း သိသာ ထင်ရှားနေပါတယ်။
