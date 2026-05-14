ဟစ်ဇ်ဘိုလာရဲ့ ဒေါ်လာ ၃၀၀ တန် ဒရုန်းဟာ အစ္စရေးအတွက် အဓိကခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာတယ်လို့ Guardian သတင်းစာက ဖော်ပြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr News Agency ရဲ့ အစီရင်ခံစာအရ ဗြိတိန်သတင်းစာ The Guardian က ဖိုက်ဘာအော့ပ်တစ်နည်းပညာ တပ်ဆင်ထားပြီး အီလက်ထရွန်းနစ်စစ်ပွဲစနစ်တွေရဲ့ သက်ရောက်မှုမရှိတဲ့ ဟစ်ဇ်ဘိုလာရဲ့ တန်ဖိုးနည်း ဒရုန်းငယ်လေးတွေဟာ အစ္စရေးစစ်တပ်အတွက် ပြင်းထန်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အစ္စရေးစစ်တပ်ဝန်ထမ်း သုံးဦးဟာ အသံတစ်ခုကို ပထမဆုံးကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ တင့်ကားတစ်စင်းအနီးမှာ ရှိနေခဲ့ပေမယ့် ဒရုန်းကို မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ နောက်ကျသွားပါပြီ။
ဖိုက်ဘာအော့ပ်တစ် ဒရုန်းငယ်လေး ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အစ္စရေးစစ်သားတစ်ဦး သေဆုံးပြီး ခြောက်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ဗီဒီယိုပုံရိပ်ဟာလည်း ပေါက်ကွဲမှုနဲ့အတူ မှောင်မိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။
တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်ရှိ အစ္စရေးတင့်ကားများ၊ စစ်သားများနှင့် ဘူဒိုဇာများကို ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုဗီဒီယိုများသည် အလျင်အမြန်ပျံ့နှံ့နေကြောင်း The Guardian သတင်းစာက ရေးသားခဲ့ပြီး ဟစ်ဇ်ဘိုလာသည် ဤလက်နက်များကို လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းရှိ အစ္စရေးသိမ်းပိုက်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ပြောက်ကျားစစ်ပွဲ၏ အဓိက အစိတ် အပိုင်းတစ်ခု အဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် ဤဒရုန်းများသည် ဈေးသက်သာပြီး စွန့်ပစ်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ သာမန် အဝေးထိန်း ဒရုန်းများနှင့်မတူဘဲ ၎င်းတို့ကို ကီလိုမီတာအတော်ကြာဝေးသော အော်ပရေတာနှင့် ဖိုက်ဘာအော့ ပတစ်ကြိုးမှ တစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် အစ္စရေးအီလက်ထရွန်းနစ်ကာကွယ်ရေးစနစ်များက ၎င်းတို့ကို ပိတ်ဆို့၍ မရကြောင်းသိရပါတယ်။
Guardian ၏အဆိုအရ ဤဒရုန်းများသည် အစ္စရေးစစ်တပ်အတွက် ပြင်းထန်သော ခြိမ်းခြောက်မှု တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဟစ်ဇ်ဘိုလာသည် ၎င်းတို့ကို ဘူဒိုဇာမောင်းသူတစ်ဦးကို သတ်ရန်၊ အစ္စရေး မာကာ ဗာတင့်ကား ၏ ဆုဖလားကာကွယ်ရေးစနစ်ကို အနိုင်ယူရန်နှင့် အစ္စရေးစစ်သားများကို အဆက်မပြတ် ပစ်မှတ် ထား ရန် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် ဤ FPV ဒရုန်းများသည် သာမန်ရေဒီယိုထိန်းချုပ် FPV ဒရုန်းများနှင့် တူညီသောစွမ်းရည်များရှိပြီး အော်ပရေတာသည် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများဖြင့် ပြည့်နေသော ဒရုန်းငယ်တစ်ခုကို ပစ်မှတ်သို့ ညွှန်ကြားနိုင်ပြီး တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုပုံရိပ်များကို ကြည့်ရှုနေစဉ် ဖောက်ခွဲနိုင်ပါတယ်။
ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် လက်ဘနွန်နှင့် အစ္စရေးအကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် ရရှိပြီး နောက်ပိုင်း ဒရုန်းများအပေါ် မှီခိုမှု မြင့်တက်လာခြင်းသည် စစ်ပွဲဗျူဟာ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို ထင်ဟပ် စေရုံသာမက ဟစ်ဇ်ဘိုလာအတွက် စစ်ပွဲပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုလည်း ညွှန်ပြနေကြောင်း The Guardian က ဆက်လက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ဟစ်ဇ်ဘိုလာသည် ယခုအခါ ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော ပြည်တွင်းထုတ် ဒရုန်းများကို ပိုမို အာရုံစိုက် လာပါတယ်။ ဒရုန်းတစ်ခုစီကို ထုတ်လုပ်ရန် ဒေါ်လာ ၃၀၀ မှ ၄၀၀ ဝန်းကျင် ကုန်ကျပြီး 3D ပုံနှိပ်ခြင်း နှင့် စင်ပေါ်မှ ဝယ်ယူနိုင်သော အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
