ဟစ်ဇ်ဘိုလာ ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှု ၊ အစ္စရေးစစ်သား ၁၇ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ ၊ ဇီယွန်နစ်မီဒီယာများ ဝန်ခံ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဇီယွန်နစ်သတင်းစာ Yedioth Aharonot က ၎င်း၏သတင်းတွင် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပတ်အတွင်း ဟစ်ဇ်ဘိုလာ ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုများတွင် ဒဏ်ရာရရှိသော အစ္စရေးစစ်သား အရေအတွက် သည် ၁၇ ဦးအထိ ရောက်ရှိသွားပြီဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
သတင်းတွင် တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်တွင် တပ်စွဲထားသော အစ္စရေးစစ်သားများသည် အဆက်မပြတ် ကြောက်ရွံ့ နေပြီး ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုသည် မည်သည့်အချိန်နှင့် မည်သည့်နေရာမှ လာမည်ကို မသိကြောင်း သတင်းအချက် အလက်အပြည့်အစုံရှိသော သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကို ကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်။
သတင်းစာ၏အဆိုအရ အစ္စရေးစစ်တပ်ဝန်ထမ်းများသည် အကာအကွယ်အင်္ကျီများနှင့် ဦးထုပ်များဖြင့် သွားလာ လှုပ်ရှားကြသော် လည်း ယင်းသို့ဖြစ်နေသော်လည်း ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုများမှ ကာကွယ်ခံရခြင်း မရှိ ပေ။
Yedioth Aharonot ဇီယွန်နစ်သတင်းစာ က အစ္စရေးစစ်တပ်သည် ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုများကို ရပ်တန့်ရန် ထိရောက်သော ဖြေရှင်းချက်ကို မတွေ့ရှိသေးဘဲ ဤဒရုန်းများသည် တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်ရှိ ၎င်း၏ ဝန်ထမ်းများ အတွက် အကြီးမားဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်လာကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒဏ်ရာရစစ်သားအများစုသည် မျက်နှာ၊ လည်ပင်းနှင့် လက်များတွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ရမ်ဘမ်ဆေးရုံမှ အရာရှိတစ်ဦးက အစီရင်ခံစာတွင် ကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်။
လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက ဒရုန်းများကို အပြည့်အဝထိရောက်စွာ ခုခံကာကွယ်နိုင်သည့်စနစ်မရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သော်လည်း တပ်မတော်သည် ၎င်း၏ဝန်ထမ်းများကို ကာကွယ်ရန် ကိရိယာအမျိုးမျိုးနှင့် စနစ်များကို ပံ့ပိုးပေးနေကြောင်းလည်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
