ဟစ်ဇ်ဘိုလာ ၏ အစ္စရေးစစ်ဘက်ပစ်မှတ်များ အပေါ် အဆက်မပြတ် တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုများ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဟစ်ဇ်ဘိုလာ လက်ဘနွန်နိုင်ငံသည် အစ္စရေးစစ်တပ်ကို စစ်ဆင်ရေး များစွာ ပြုလုပ်မည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ အရ လက်ဘနွန်ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရေးအဖွဲ့က ၎င်း၏တိုက်ခိုက်ရေးသမားများသည် Bayada စစ်ဆေးရေးဂိတ်အသစ်အနီးရှိ အစ္စရေးစစ်ဘက်တည်နေရာတစ်ခုကို ရော့ကတ်များနှင့် အမြောက်များ ဖြင့် ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ အဆိုအရ Tayyiba ခရိုင်ရှိ Bayder al-Faqani ဒေသရှိ အခြား အစ္စရေး စစ်ဘက် တည်နေရာ တစ်ခုကို လည်း အမြောက်များဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ဟစ်ဇ်ဘိုလာ တိုက်ခိုက်ရေးသမားများသည် အစ္စရေးစစ်ဘက်သံချပ်ကာဘူဒိုဇာနှစ်စင်းကိုလည်း ဖျက်ဆီးခဲ့ ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
