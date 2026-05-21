ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကို ယောက်တိုင်းလိုက်နာရမည် / အာယာသွလ္လာဟ် နူးရ်ရီ ဟမ်ဒါန်နီ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawzahnews၏အစီရင်ခံစာအရဟော်ဇာ သတင်းအေဂျင်စီ၏ အစီရင်ခံချက်အရ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နူးရ်ရီ ဟမ်ဒါန်နီ က ပြည်သူ့ညီညွတ်မှု နှင့် ညတိုင်းကျင်းပလျက်ရှိသော လူထုစုဝေးပွဲများတွင် လူများ၏ အားတက်သရော ပါဝင်မှုကို ချီးကျူးမိန့်ကြားပြီး ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ က မည်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်မဆို ချမှတ်ပါက ယောက် တိုင်းသည် ထိုဆုံးဖြတ်ချက် ကို လိုက်နာရမည်ဟု မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက် သည် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင် သည်ဖြစ်စေ၊ သံတမန်ရေးကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင် သည်ဖြစ်စေ လိုက်နာရမည်ဟု မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းများအရ အစ္စလာမ် မီ သာသနာပြု အဖွဲ့အစည်း (ဇစမန်နေသဗ်လီဂန်သေအစ္စလာမ်မီ ) ၏ ခေါင်းဆောင် ဟွတ်ဂျ်ဂျသိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် မိုဟမ္မဒ် ကွမ်းမီ သည် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နူးရ်ရီ ဟမ်ဒါန်နီ နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နူးရ်ရီ ဟမ်ဒါန်နီ အစ္စလာမ်မီ သာသနာပြု အဖွဲ့အစည်း၏ ဝန်ဆောင် မှုများ နှင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ချီးကျူးကာ ညတိုင်းကျင်းပသော လူထုစုဝေးပွဲများတွင် လူများ၏ အားတက်သရော ပါဝင်မှုကို အလေးပေးမိန့် ကြားပြီး၊ ထိုစိတ်ဓာတ်ကို ပိုမိုခိုင်မာအောင် ဆက်လက် တိုးတက် စေရန် လိုအပ်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ပြည်သူများ၏ ယခုလို ပါဝင်မှုကို အလွန်တန်ဖိုး ထားကြောင်း ပြည်သူ့ပါဝင်မှု ပိုမိုခိုင်မာလာလေ၊ နိုင်ငံစနစ်၊ အစ္စလာမ်မီ တော်လှန်ရေးနှင့် ရဲဟ်ဗရ် အင်န် ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ အပေါ် ထောက်ခံမှုလည်း ပိုမိုခိုင်မာလာမည် ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မှ နိုင်ငံရေးညီညွတ်မှုနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု၏ အရေးပါမှုကို အလေးပေး မိန့်ကြားက လူထုစုဝေးပွဲများတွင် အနည်းငယ်မျှသော မတူညီမှု၏ အနံ့တောင် မခံစားရအောင် လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း၊ အားလုံးသည် ညီညွတ်မှု၏ အသံကိုသာ မြှင့်တင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုအသံသည်လည်း ရဲဟ်ဗရ် အင်န် ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ အမြင်ကို ဗဟိုပြုထားသင့်ကြောင်း ထို့အပြင် ရဲဟ်ဗရ် အင်န် ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ က မည်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်မဆို ချမှတ်ပါက ယောက် တိုင်း လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုဆုံးဖြတ် ချက်သည် လက်တွေ့ကဏ္ဍဖြစ်စေ သံတမန်ရေးကဏ္ဍဖြစ်စေ ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နူးရ်ရီ ဟမ်ဒါန်နီ သည် မိမိ၏ မိန့်ကြားချက်အဆုံးတွင် ထပ်မံ၍ ညီညွတ်မှုနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု၏ အရေးပါမှုကို အလေးပေးမိန့် ကြားကာ၊ ပြည်သူများ၏ ဤအံ့မခန်းသော ညီညွတ်မှုနှင့် အားတက်သရော ပါဝင်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
